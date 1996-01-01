Россиян отправляют на поиски работы в Интернет

Теперь в любой точке страны можно будет найти работу, не выходя из дома. К услугам посетителей сайта доступен всероссийский банк данных о вакансиях. В нeм более 700 000 предложений, сообщила пресс-служба Минздравсоцразвития.

Кроме того, на интернет-страницах можно найти всю необходимую юридическую информацию. На презентации сайта, которая состоялась в Минздравсоцразвитии, глава ведомства Татьяна ГОЛИКОВА рассказала о том, что в ближайшие 10 дней правительство готовится рассмотреть региональные программы занятости, после чего начнeтся их финансирование. Но, по словам министра, на реализацию готовых предложений деньги могут быть направлены уже сейчас. Голикова напомнила, что всего на эти цели государство выделяет дополнительно около 44 миллиардов рублей.

Татьяна Голикова, министр здравоохранения и социального развития РФ: "Мы будем оказывать соответствующую поддержку на переезд и наем жилья для граждан, которые будут переезжать в другую местность. И соответственно субъекты РФ будут выделять деньги. По состоянию на 30 декабря 2008 года количество зарегистрированных безработных граждан в Федеральной службе по труду и занятости составляет 1 миллион 515 тыс. человек. Это на 85 тыс. человек меньше, чем тот прогноз, который был использован при формировании бюджета на 2009 год".