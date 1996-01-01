www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.6 р. 100 JPY: 58 р.
EUR: 74.42 р. 10 CNY: 94.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Россиян отправляют на поиски работы в Интернет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Теперь в любой точке страны можно будет найти работу, не выходя из дома. К услугам посетителей сайта доступен всероссийский банк данных о вакансиях. В нeм более 700 000 предложений, сообщила пресс-служба Минздравсоцразвития.

Кроме того, на интернет-страницах можно найти всю необходимую юридическую информацию. На презентации сайта, которая состоялась в Минздравсоцразвитии, глава ведомства Татьяна ГОЛИКОВА рассказала о том, что в ближайшие 10 дней правительство готовится рассмотреть региональные программы занятости, после чего начнeтся их финансирование. Но, по словам министра, на реализацию готовых предложений деньги могут быть направлены уже сейчас. Голикова напомнила, что всего на эти цели государство выделяет дополнительно около 44 миллиардов рублей.

Татьяна Голикова, министр здравоохранения и социального развития РФ: "Мы будем оказывать соответствующую поддержку на переезд и наем жилья для граждан, которые будут переезжать в другую местность. И соответственно субъекты РФ будут выделять деньги. По состоянию на 30 декабря 2008 года количество зарегистрированных безработных граждан в Федеральной службе по труду и занятости составляет 1 миллион 515 тыс. человек. Это на 85 тыс. человек меньше, чем тот прогноз, который был использован при формировании бюджета на 2009 год".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru