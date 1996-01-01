Продажи софта уходят в он-лайн

IT-предприниматели Владивостока открыли новый итернет-магазин по продаже лицензионного программного обеспечения. Продвигая идею о том, что пиратское программное обеспечение (софт) - это плохо, а лицензионное - хорошо, представители приморской компании ITS Prim Ltd открыли в новом, 2009 г. интернет-магазин, ориентированный на продажу лицензионного софта для разных целей и задач.

Как сообщил "ЗР" директор ITS Prim Ltd Александр ГРУЗДЕВ, зайдя на сайт магазина, можно будет выбрать и приобрести лицензионное ПО, потратить минимум энергии, времени и денег. В интернет-магазине представлен весь спектр современного ПО - от утилит, оптимизирующих работу компьютера и операционных систем до специализированных прикладных программ от таких производителей, как: ABBYY, Acronis, Adobe, Corel, DrWeb, Eset, Kaspersky, Microsoft, Promt, RARSoft, Symantec и др. Список регулярно пополняется новыми поставщиками.