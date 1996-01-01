"Триумф" ставит на Coleos

Компания "Триумф" - официальный представитель Renault в Приморском крае - в наступившем 2009 г. сделает ставку на кроссовер Coleos. От японских и американских "одноклассников", представленных во Владивостоке, этот симбиоз японской (он выпускается на платформе Nissan X-trail) и французской инженерной мысли Coleos выгодно отличается ценой. В зависимости от комплектации цена на него колеблется в пределах 900 тыс. - 1 млн руб.

С начала года уже проданы четыре кроссовера, и заказами приморский дилер "Рено" загружен на три месяца вперед.

Кроме этого, сегодня линейка представляемых автомобилей весьма богата. Здесь есть как представительские Renault Laguna, так и бюджетные Logan.

По словам менеджера отдела продаж компании "Триумф" Романа ХМЕЛЕВСКОГО, за два года с момента открытия представительства было продано более 320 автомобилей, из которых 170 малолитражек Renault Logan, 60 - Megan и т.д.

Планы компании на предстоящий год - продать минимум 150 автомобилей можно назвать скромными. Однако это не мешает расширять сервисную базу.

Как подчеркнул Роман Хмелевский, приморский Renault, в отличие от своих западных коллег, полностью опирается на свои силы.