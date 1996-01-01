ФК "Открытие" открыла Владивосток

25 декабря приступило к работе представительство ОАО "Брокерский дом "Открытие" во Владивостоке, которое будет предоставлять весь спектр услуг компании: брокерское обслуживание, интернет-трейдинг, выдачу, обмен и погашение паев ПИФов, организацию и проведение обучающих семинаров и курсов по фондовому рынку и основам инвестирования.

Директором представительства назначен Тимофей БАРАНОВ, выпускник Хабаровской государственной академии экономики и права. На предыдущей должности Т.Баранов осуществлял руководство сектором ценных бумаг Приморского отделения Сбербанка России во Владивостоке.