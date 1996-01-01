"Бор" пока держится

Вопреки слухам, дальнегорский гигант химпрома "Бор" пока не снизил объемы производства в связи с кризисом: до конца 2008 года комбинат работал по заключенным ранее договорам. Численность персонала химобъединения остается на прежнем уровне - около 3,4 тыс. человек. За 2008 г. сократили около 90 человек. И пока что о массовых сокращениях администрация "Бора" не предупреждала ни профсоюз, ни местный центр занятости.