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Вас сократили? Переквалифицируйтесь в продавца-консультанта
Грузные и не всегда приятные продавцы, скучающие за прилавком, давно канули в Лету. Точно так же как прошло время и обычных магазинов с весьма скромным ассортиментом.
Сегодня основной проблемой для покупателя является вопрос: как не заблудиться в огромном разнообразии ярких упаковок и громких названий. Для этого и существуют продавцы-консультанты.
Всё для клиента
Век супермаркетов и больших торговых площадок потребовал новый персонал - активный, коммуникабельный и всезнающий. Так, места в фирменных и специализированных магазинах заняли не просто продавцы, а продавцы-консультанты - люди, знающие представленную продукцию как свои 5 пальцев и готовые на всё, лишь бы клиент ушёл с покупкой.
Но не следует думать, что в обязанности консультанта входит только доброжелательно приветствовать посетителей и благодарить их за покупку. Существуют и более серьёзные обязанности - консультация клиентов по ассортименту и помощь в подборе товара, его оформление и отпуск, осуществление предпродажной подготовки товара и др.
Таким образом, продавец-консультант является лицом любого торгового центра и главным залогом удачных продаж. Как раз именно потому владельцы магазинов не скупятся на постоянное обучение своего персонала и оплату их труда.
Приглашаются студенты...
Кстати, о зарплате. В среднем новичок может рассчитывать на сумму от 10 тыс. руб. Обычно структура оклада состоит из постоянной и переменной части (в соотношении, как правило, 30% к 70%). К примеру, к окладу в 6 тыс. добавляется % от выручки, т.е. всё зависит от активности самого консультанта. Для сравнения, выпускник экономического факультета на первых порах вряд ли может рассчитывать на сумму больше 12 тыс., да и то при условии полной отдачи работе и ненормированного графика на испытательном сроке. Следует отметить, что данная профессия идеальна для студентов: сменный график работы, возможность частичной занятости, карьерного роста и весьма достойная для молодёжи оплата.
"Я пыталась работать в одной из фирм по недвижимости, - говорит Олеся НОВИКОВА, выпускница ТГЭУ. - Это был единственный вариант, который подходил мне по зарплате, но приходилось оставаться до самого вечера, хотя рабочий день был до шести. Из-за непомерных нагрузок я уволилась на второй месяц. Сейчас работаю продавцом-консультантом в магазине косметики - платят также, но работать гораздо приятнее и легче. Когда нет других вариантов, это действительно удачный выход".
Только в Центре занятости по продавцам-консультантам на момент нашего обращения существовало 58 позиций. Это количество продовольственных и непродовольственных предприятий, нуждающихся в персонале. Так, в среднем на одно предприятие требуется 15 человек, в некоторых случаях это число может доходить и до 50.
Образование хоть и приветствуется, но особого значения не имеет. На специальных тренингах консультанты получают очень подробные сведения о продукции и обучаются технике продаж. Конечно, людей с образованием берут на работу куда охотнее, причём специализация никакого значения не имеет. Исключением здесь могут служить только фирменные магазины по продаже высокотехнологичных товаров, где не обойтись без экономического или технического образования. А оно, как и просто знание 1С бухгалтерии, может поднять зарплату до 20-25 тыс. на испытательном сроке, не считая всевозможных бонусов.
"Почти 99% всех существующих заявок рассчитано на людей со средним специальным и неоконченным высшем образованием. Главным образом потому, что работа предполагает ступенчатый карьерный рост от простого продавца до старшего и выше - сообщает Олеся СКЛЯРОВА, пресс-секретарь Центра занятости. - Конечно, спрос на таких специалистов превышает предложение, но тем не менее эту работу выбирают многие - и молодёжь, и люди постарше, и опыт в сфере продаж только приветствуется. Фирмы предлагают неплохую зарплату, соц. пакет и сменный график работы, что не может не привлекать кадры".
Как рождаются профессионалы
Любой торговый центр проводит обучение новых консультантов, будь то магазин парфюмерии или электроники. В зависимости от серьёзности фирмы это могут быть небольшие курсы, экскурсия по торговому залу или комплект раздаточных материалов о представленных на стеллажах товарах, а может, и всё вместе. Умению обращаться и работать с покупателями обучат различные консалтинговые фирмы, с которыми обычно сотрудничает сам магазин или же кадровое агентство, осуществляющее подбор персонала. Так что в профессионализме кадров никаких сомнений возникнуть не должно. Никто не допустит к продаже неподготовленного сотрудника.
Кадровые агентства гарантируют квалифицированный и обученный персонал, но прежде всего, конечно же, возможность выбора лучших из лучших. Такая услуга обходится в сумму не менее 12 тыс. руб, в зависимости от годового дохода необходимого специалиста. "Как таковой нехватки кадров не существует - говорят в кадровом агентстве "Sale Персонал". - Мы занимаемся подбором торгового персонала уже 3 года, и трудностей в поиске кандидатов никогда не возникало, современная молодёжь всегда с охотой идет в торговлю. Главная проблема - в безответственных людях, которые наплевательски относятся к своим обязанностям. Любой работодатель заинтересован в серьёзном и ответственном сотруднике. А человек, не являющийся на собеседование или вечно опаздывающий на работу, ни на какой карьерный рост рассчитывать не может. Поэтому и высок уровень текучести кадров. Единицы выбирают эту профессию с перспективой на будущее".
Работа торговым консультантом может быть неплохим стартом для будущей карьеры. Многое, конечно, зависит от работодателя, и от специфики конкретного магазина, да и от самого соискателя. Здесь важна сама установка на работу, ведь её не назовёшь уж совсем лёгкой. Все 8 часов на ногах, у всех на виду, с неизменной улыбкой и чувством безупречного самообладания и услужливости. Но через год старательной работы можно подняться и выше, к примеру до администратора торгового зала.
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