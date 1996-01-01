Новый завод в Сукпае

Первая очередь нового лесоперерабатывающего завода введена в строй в поселке Сукпай Хабаровского края. Здесь будут выпускаться пиломатериалы и комплектующие изделия для деревянного домостроения.

Новое предприятие возводится ООО "Рос-ДВ". Постановлением краевого правительства в 2006 г. этот проект был отнесен к числу приоритетных. Стоимость проекта по выпуску 125 тыс. куб. м пиломатериалов - 700 млн руб. Первая линия рассчитана на производство 30 тыс. куб. м. Завершить строительство предприятия планируется в 2010 году. Переработка древесины на введенных мощностях обеспечит работой 70 жителей поселка, в дальнейшем на заводе будут трудиться 150 человек. Продукция предназначена для внутреннего и зарубежного рынка.