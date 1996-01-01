ЛЭП для нефтяников

Филиал ОАО "ДРСК" - "Амурские электрические сети" ввел в эксплуатацию новую ЛЭП в районе города Сковородино. Генеральный директор ДРСК Юрий АНДРЕЕНКО считает новую ЛЭП стратегической в обеспечении электричеством строителей нефтепровода ВСТО и будущего нефтеналивного терминала в Сковородино.

После получения разрешения Ростехнадзора линия напряжением 10 киловольт поставлена под напряжение. Нефтеналивной терминал в перспективе будет потреблять энергии 3,5 мегаватта. Новая ЛЭП построена в комбинированном варианте: с использованием опор и проводов и подземного кабеля (под железнодорожными путями). В целом строительство обошлось в 9 млн руб. Впервые "Амурские электрические сети" применили кабель нового поколения - с изоляцией из сшитого полиэтилена. В числе его преимуществ - высокая пропускная способность и низкая повреждаемость.