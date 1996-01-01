"РН-Востокнефтепродукт" снизил цены

С 23 октября 2008 года в соответствии с рыночными условиями, следуя общемировым тенденциям, ОАО "НК "Роснефть" снизило цены на нефтепродукты.

На АЗС и АЗК ООО "РН-Востокнефтепродукт" снижены цены на все виды реализуемых нефтепродуктов от 50 коп. до 1 рубля за литр. Снижение цен произошло в Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной и Амурской областях. К примеру, в Хабаровском крае один литр бензинов АИ-95 и АИ-98 стал дешевле на 50 коп., АИ-92 - на 70 коп., А-80 - на 1 руб. Цена литра летнего дизельного топлива снизилась на 50 копеек.