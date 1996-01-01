Составляется реестр автовзяток

Похоже, приморские автовладельцы окончательно разуверились в том, что от государственных органов можно ждать чего-то положительного.

Так, на информацию об увеличении рабочего дня на Владивостокской таможне до 22.00 для того, чтобы "все владельцы японских иномарок, пригнанных в Приморье, успели зарегистрировать свои автомобили", тут же последовала обратная реакция. Стоящие в очереди за получением бланков ПТС объявили о сборе неофициальной информации о взятках, полученных на общем таможенном ажиотаже. Говорят, что собранная информация будет опубликована на одном из автомобильный сайтов Владивостока. По сообщению таможни выдача ПТС возобновится со 2 января. Напомним, что к конфликтным ситуациям с драками привело отсутствие в последние две недели бланков ПТС, в результате чего на складах простаивали 12000 автомобилей. По слухам, бланки предоставлялись только за отдельные деньги.