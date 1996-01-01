"Длинномеры" тоже готовят забастовку

С 11 января 2009 г. должно вступить в силу ограничение на движение большегрузного транспорта по центральным улицам Владивостока с 8 утра до 8 вечера.

Однако предприниматели, имеющие свои интересы на рынке большегрузных транспортных перевозок, не согласны с принятым Думой Владивостока решением. Накал страстей так велик, что бизнесмены всерьез обещают остановить перевозки грузов ровно в восемь утра - просто припарковав большегрузы на обочинах. "В итоге встанет весь город, - сообщил источник "ЗР" в сфере грузовых перевозок. - У нас нет другого способа привлечь внимание властей к проблеме. Портовики и так жалуются на снижение оборотов, а для нас - это дело, кормящее семьи". Предполагается, что ограничения будут временными, до апреля 2009 г.