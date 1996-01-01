Возрождается бартер

Судя по рассказам бизнесменов, уже столкнувшихся с проблемой отсутствия наличных средств для расчета с поставщиками, начали оживать расчетные схемы 90-х гг. прошлого века.

Так, один из дистрибьюторов бифидолактобактерина на Дальнем Востоке на днях получил предложение от своего сахалинского коллеги расплатиться за поставку продукции окунем-терпугом курильским: "Пять тонн, мороженый, в мешках! И как я должен реагировать? То ли смеяться, то ли разрабатывать схемы бартерной оплаты на будущее. Кто знает, как сложится ситуация в следующем году".

Хотя первыми с такой проблемой столкнулись региональные дистрибьюторы, заводы-производители уже рассматривают варианты безденежных взаимозачетов за продукцию. Например, на профессиональных форумах фармпроизводителей обсуждается необходимость создания на заводах отделов по работе с бартером.