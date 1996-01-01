"В-Лазер" добрался до Сибири

Несмотря на сложную ситуацию на рынке, приморские компании не останавливаются в своем развитии и продолжают региональную экспансию. Так, компания "В-Лазер" накануне новогодних праздников открыла сразу три магазина: "В-Лазер-Сити" во Владивостоке и фирменные магазины в Иркутске и Ангарске.

В Иркутске первый в Сибири магазин "В-Лазер" площадью 1 000 квадратных метров открылся 23 декабря. Буквально через несколько дней - 26 декабря - в Ангарске состоялось открытие еще одного магазина бытовой техники "В-Лазер". Через день во Владивостоке открылся торговый центр "В-Лазер Сити". Новый магазин расположится в комплексе "Аркада-Хаус" в районе остановки транспорта "Молодежная" на торговой площади в 1 500 квадратных метров.