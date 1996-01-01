В авиакатастрофе пропал без вести совладелец "Ратимира"

В 25 километрах от населенного пункта Охотничье Пожарского муниципального района Приморского края 28 декабря потерпел крушение вертолет, пилот вертолета в результате инцидента погиб, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Приморья.

Как стало известно РИА PrimaMedia, авиакатастрофа произошла вечером, примерно в 17.00, в верховье реки Бикин. Крушение потерпел вертолет "Еврокоптер" АS350, бортовой номер RS-00569, машиной управлял хабаровский пилот, который погиб. Был ли в салоне пассажир и какова его судьба, пока не установлено.

Также PrimaMedia стало известно, что разбившийся вертолет принадлежит генеральному директору сети магазинов "Ратимир" Александру ТРУШУ (см. стр. 18). Полтора года назад с Александром Трушем уже происходило авиапроисшествие с вертолетом. Тогда падение произошло в болотистой местности и обошлось относительно благополучно. Александр Труш проживает в отдаленном районе края вместе с семьей.