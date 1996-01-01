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С 1 января предприниматели могут воспользоваться преимущественным правом выкупа арендуемых помещений
В Приморье определен пятилетний срок возможной рассрочки платежа за отчуждаемую недвижимость. Это больше, чем в любом другом регионе РФ.
Но это, пожалуй, единственная хорошая новость для предпринимателей. А вот плохих - гораздо больше. О них в интервью "ЗР" рассказала юрист некоммерческого партнерства "Лига торговых предпринимателей Приморья" Анна ВАРКУЛЕВИЧ:
- К сожалению, после процедуры третьего чтения в Государственной Думе РФ Федеральный закон "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества" претерпел изменения. Остановимся на четырех обязательных условиях, которые должны быть соблюдены предпринимателем.
Во-первых, имущество должно находиться во временном пользовании, согласно договорам аренды в течение 3-х и более лет. К сожалению, возникла ситуация, связанная с предпринимателями, осуществляющими продажу алкогольной продукции. В 2006 г. они были вынуждены перерегистрироваться с ИП, и на момент вступления закона в силу - 5 августа 2008 г. - не имеют трехлетнего срока длительности аренды. Данный вопрос обсуждался по всей России и породил множество дискуссий. По Владивостоку мы не получили четкой позиции на этот счет Управления муниципального имущества. Многие предприниматели просто ждут 1 января, чтобы заявить о своем праве и обжаловать его в судебном порядке. Но юридически оснований для того, чтобы преимущественное право выкупа использовали перерегистрировавшиеся арендаторы, нет. В юридической практике вообще отсутствует правопреемственность между индивидуальным предпринимателем и юридическим лицом.
Второй пункт обязательного условия - надлежащая оплата арендуемого помещения. Здесь две проблемы. Что такое надлежащая оплата? Нигде не разъяснена официальная позиция. С юридической точки зрения один день просрочки - и оплата не может являться надлежащей. Существует и иная точка зрения, некоторые юристы утверждают, что если в договоре аренды прописана пеня за просрочку платежа и эта пеня оплачена, то вопросов возникнуть не должно. Однако мы не можем гарантировать исход дела в пользу предпринимателей, пока не будет какой-либо судебной практики. Другая проблема содержится в формулировке - три и более лет. В начале предприниматели решили, что они должны надлежащим образом оплачивать арендную плату и пеню только три года. Фактически же муниципалитет вправе затребовать надлежащей оплаты за весь период действия договора аренды.
Третье обязательное требование: пределы выкупаемого имущества не должны превышать установленного законом субъекта федерации. У нас уже установлено данное предельное значение, 1000 кв м. Четвертое условие: арендуемое помещение не должно быть включено в перечень муниципального имущества для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с законом, если имущество включено в перечень, то оно не подлежит отчуждению. По такому пути, кстати, пошла Москва. Только вышел закон - сразу все имущество было уведено в имущественный фонд. Сейчас предприниматели, лоббировавшие этот закон через Государственную Думу, остались ни с чем. В крае многие муниципалитеты соглашаются с предпринимателями и предлагают сначала использовать преимущественное право, а оставшееся имущество увести в фонды.
С момента принятия решения о приватизации полномочный орган муниципального образования в городе - Управление муниципальным имуществом и градостроительством - в течение 10 дней направляет арендатору, соответствующему всем четырем вышеуказанным критериям, решение о принятых условиях приватизации и договор о купле-продаже или договор о залоге. Предприниматель обязан с течение 30 дней заключить договор. То есть нужно сообщить о своем решении в такой период, чтобы в течение 30 дней с момента получения бумаг договор был заключен. По истечении 30 дней предприниматель автоматически утрачивает право преимущественного выкупа.
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