Компаниям Дальнего Востока предстоит проверка на прочность

Уходящий год компании пережили без особых потрясений, за исключением региональных авиаперевозчиков, дальнейшую судьбу которых взяло под свой контроль государство. Год наступающий станет во многом определяющим для портового и горнодобывающего бизнеса, формирующих экономическое "лицо" региона.

От того, с какими потерями выйдет из кризиса та или иная компания, будет зависеть ее дальнейшая судьба. В традиционном обзоре "ЗР" напоминает основные события 2008 г.

FESCO обосновалась на Владивостокском контейнерном терминале

Группа "Н-Транс" продала Транспортной группе FESCO 50% ООО "Владивостокский контейнерный терминал" за $200 млн. Покупку FESCO оплатила за счет допэмиссии своего головного предприятия ОАО "Дальневосточное морское пароходство" объемом более $700 млн. Сделка была закрыта в июле 2008 г. После ее завершения FESCO получила почти полный контроль над ВКТ: вторая половина терминала принадлежит ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), 47,6% которого FESCO выкупила в прошлом году у менеджмента порта за $90 млн.

SABMiller добралась до "Владпива"

Третий по величине производитель пива в мире - южноафриканская SABMiller приобрела ООО "Владпиво" (создано на базе ОАО "Пивоиндустрия Приморья") за $69 млн. Продавцами пивоваренного завода выступили инвесткомпания "A1", Detroit Investment (DI) и IFC. В SABMiller заявили, что "Владпиво" требует существенных инвестиций, прежде чем на предприятии начнется выпуск премиальных сортов.

"Сибуглемету" не удалось закрепиться в Восточном порту

Угольная компания "Сибуглемет" лишилась 19,9% ОАО "Восточный порт", купленных на аукционе 5 февраля. В октябре Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование ООО "Хорда" (представляет интересы основного владельца ОАО "Восточный порт" - угольной компании "Кузбассразрезуголь") и принял решение о принудительном списании пакета в пользу Росимущества. Таким образом, бумаги вернулись государству, а "Сибуглемет" получит компенсацию за данный пакет в размере 840 млн руб. из бюджета.

"Дальсвязь" отложила выделение сотовых активов

Финансовый кризис вынудил ОАО "Дальсвязь" отложить продажу своих сотовых активов, на которые претендовали МТС, "Вымпелком" и "Мегафон". "Дальсвязь" перенесла дату проведения внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня "О реорганизации общества в форме выделения" с 30 октября 2008 г. на 10 июня 2009 г. На собрании планируется утвердить выделение сотовых активов Магаданского и Камчатского филиалов в 100-процентную дочернюю компанию. В компании заявили, что причиной переноса сроков проведения собрания акционеров явилось ухудшение обстановки на финансовых рынках.

Вымпелком продолжает борьбу за GSM-частоты

В декабре Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ОАО "Вымпелком" к Россвязькомнадзору и признал недействительными итоги состоявшихся летом 2007 г. тендеров на получение GSM-лицензий на Дальнем Востоке и в Сибири. Теперь лицензии, большинство из которых досталось компании "Сумма телеком", могут быть повторно выставлены на конкурс. Исполнительный директор "Вымпелкома" Жан-Пьер ВАНДРОММ заявил "ЗР", что если GSM-конкурсы на Дальнем Востоке и в Сибири будут проводиться повторно, оператор примет в них участие, несмотря на то, что в течение 2008 г. "Вымпелком" уже вышел с сетью 3G во все неохваченные регионы Дальнего Востока.

Авиаперевозчиков записали в "Авиалинии России"

ОАО "Владивосток-Авиа" и ОАО "Дальавиа" войдет в состав создаваемой авиакомпании "Авиалинии России". Главой нового авиагиганта, который будет крупнейшим авиаперевозчиком в России, станет председатель совета директоров ОАО "Международный аэропорт Внуково" Виталий ВАНЦЕВ. В новую авиакомпанию войдут маршрутные сети и воздушные парки "Атлант-Союза", альянса AiRUnion, ГТК "Россия", "Кавминводыавиа", "Оренбургских авиалиний", "Саратовских авиалиний" и "Владивосток Авиа".

"Дальавиа" долеталась до банкротства, ее менеджеры - до суда

Руководство "Дальавиа", накопившего более чем двухмиллиардные долги, 31 октября обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о введении в отношении компании процедуры банкротства. Тем временем следственными органами Дальневосточного УВД на транспорте возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших руководителей ОАО "Дальавиа" и их заместителей. Менеджерам инкриминируют незаконное выделение бесплатных билетов на рейсы авиаперевозчика, оплату личных расходов за счет компании и заключение договоров, нанесших ущерб предприятию.

Владивостокские авиаторы опасаются

31 октября президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ о передаче 52,16% акций ОАО "Международный аэропорт Владивосток" в уставный капитал ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ). Акции передаются, чтобы ускорить реконструкцию аэропорта перед саммитом АТЭС. После этого объединенный профсоюз авиаработников, в состав которого входят сотрудники ОАО "Владивосток Авиа" и выделенного из него в декабре 2007 г. в процессе реорганизации ОАО "Международный аэропорт Владивосток", высказался против замены гендиректора аэропорта Геннадия БЕЛОУСОВА на Максима ЧЕТВЕРИКОВА, возглавлявшего управляющую компанию аэропорта Красноярска. "Мы высказались против замены гендиректора аэропорта, потому что это может привести к дестабилизации работы авиаперевозчика. Мы опасаемся повторения ситуации, схожей с "Дальавиа" в Хабаровске, где происходят массовые увольнения сотрудников ",- заявил председатель профкома объединенного профсоюза авиаработников Владимир ХИТРИХЕЕВ.

Горнодобывающие предприятия остановились

В начале ноября ГМК "Дальполиметалл" полностью прекратил добычу руды и работу фабрики по производству свинцового и цинкового концентратов. Причиной стало значительное снижение цен на свинец и цинк на Лондонской бирже металлов. Из-за финансового кризиса у "Дальполиметалла" возникла нехватка оборотных средств. На помощь государства в "Дальполиметалле" не рассчитывают, поэтому руководство ищет инвесторов. Примеру ГМК вскоре последовало ОАО "Приморский ГОК", вынужденное остановить производство из-за резкого падения спроса на вольфрамовый концентрат. Кроме того, совет директоров предприятия принял решение по отсрочке выплаты дивидендов за II квартал 2008 г. в связи с кризисом.

Вадим Дымов ушел с Дальнего Востока

Приморский бизнесмен Александр ТРУШ уступил своему партнеру Вадиму ДЫМОВУ принадлежащие ему доли в ООО "Дымовское колбасное производство" и ООО "Дымов-Сибирь" в обмен на дальневосточные активы группы "Дымов" - сеть магазинов розничной торговли "Ратимир" и строительную компанию "Влад Строй Капитал". Александр Труш также увеличил долю в одном из крупнейших дальневосточных мясоперерабатывающих предприятий - "Ратимир": 25% ООО, принадлежавшие Вадиму Дымову, были пропорционально распределены среди других владельцев, включая Труша.