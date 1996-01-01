Закон о банкротстве граждан предоставляет почву для разного рода мошеннических махинаций

Государство в лице Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) как нарочно именно в разгар финансового кризиса, к 1 января 2009 г., предполагает ввести в действие закон о банкротстве граждан.

Вокруг названного нормативно-правового акта копья ломают с 2004 г. Не вдаваясь в историю вопроса, поразмышляем о том, что нового в процедуру личного дефолта приносит новый законопроект. Изменения ожидаются крайне либеральные: граждане, неспособные в течение полугода рассчитаться с долгами свыше 100 тыс. руб. сразу, получат рассрочку на 5 лет. Эксперты, опрошенные "ЗР", склоняются к мнению, что либеральность процедуры банкротства вполне может привести к тому, что количество арбитражных судов придется значительно увеличить.

При соблюдении плана реструктуризации гражданин будет считаться свободным от долгов. Если размер долга менее 100 тыс. руб., а требования кредиторов не удовлетворены, то освобождения от долгов не произойдет. Становиться банкротом можно опять же один раз в пять лет. С помощью законопроекта предполагается защищать от потери имущества должника, у которого возникли временные трудности. При этом МЭРТ предлагает исключить из конкурсной массы многие виды имущества: это будет не только единственная незаложенная квартира, неприкосновенная и сейчас, но и, например, земельные участки.

"Кредитование населения уже стало массовым явлением, но до сих пор в федеральном законодательстве не так много норм, по которым банки могут взыскивать долг со злостных должников. Чаще всего процедура взыскания долга сводится к многократным звонкам и напоминаниям, подача искового заявления в суд влечет за собой большие издержки и затраты времени. Поэтому наверняка данный закон необходим с точки зрения повышения дисциплины как заемщика, так и банка, - делится мнением Алексей КУРАШКИН, управляющий филиалом НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.Владивостоке.

Очевидно, что банки не заинтересованы годами продавать просиженные стулья и устаревшую бытовую технику, фиксируя в документах дефолт по выданному кредиту. "Если должник представит достаточное количество доказательств о временных трудностях и подтвердит возможность восстановиться и рассчитаться со всеми кредиторами, то разговор будет совсем другой", - заверяет Ольга ВОРОНА, руководитель юридической службы филиала "АТБ" (ОАО) в г. Владивосток.

Одно из отличий закона в том, что процедуру банкротства будет вести не судебный пристав-исполнитель, как предусмотрено сейчас, а конкурсный управляющий, в роли которого вправе будет выступить сам гражданин. Но нет правил без исключений: если сумма требований к должнику превышает 500 тыс. руб. или в суд обратится сам кредитор или собрание кредиторов, будет утвержден специальный арбитражный управляющий. Но при этом расходы на выплату ему вознаграждения возместят сами кредиторы, а это как минимум 10 тыс. руб. в месяц.

Светлана ПОНОМАРЕВА, начальник отдела активных операций банка "Меркурий":"На наш взгляд, к должникам должны применяться определенные, но не категоричные меры. Такие решения необходимы, чтобы закон стал не психологическим оружием, а реальным юридическим инструментом, эффективным в первую очередь для потребителей".

По мнению Сергея КАЛИТИНА, вице-президента по развитию регионального бизнеса КБ "Юниаструм Банк", говорить о единой оценке целесообразности принятия этого закона нельзя. Для физических лиц введение процедуры банкротства со временем позволит использовать этот инструмент, как способ оптимизации своей долговой нагрузки без значительной потери качества жизни. Для соблюдения интересов всех сторон процедуре банкротства должна предшествовать оценка стоимости имущества должника как гарантия погашения долговых обязательств. Последующим шагом должна стать передача права управления всем имуществом временному управляющему. Кстати, в США закон о банкротстве физических лиц пришлось ужесточать в 2005 г., поскольку в 2004 г. количество людей, воспользовавшихся процедурой банкротства, превысило 1,5 млн.

В отношении срока реструктуризации долга мы столкнулись с диаметрально противоположными оценками. Светлана Пономарева считает, что рассрочка на 5 лет - достаточно длительный срок, так как стоимость предоставленных средств через данный промежуток времени существенно снизится. Сергей Калитин уверен, что нецелесообразно делать рассрочку более чем на 1 год. Вместе с этим нужно предоставить ему возможность погасить за этот период как можно больший объем задолженности, после чего приступать к процессу погашения остатка долга через реализацию имущества.

По словам Алексея Курашкина, на самом деле все зависит от того, к чему готов банк и сам заемщик с точки зрения графика реструктуризации задолженности. В этом вопросе необходимо учитывать условия нестабильности рынка как для финансовой системы страны с точки зрения "стоимости" денег, так и для заемщика с точки "зрения" предложения рынка труда.

А с точки зрения Ольги Ворона, установленный пятилетний срок полностью соответствует мировой практике разрешения проблем, связанных с потребительской задолженностью. Но существуют риски, что подобный вариант закона может спровоцировать процесс массового банкротства. Подобный закон - это очень благодатная почва для разного рода мошеннических махинаций и благо для злостных должников, поскольку банкротство - это очень хороший способ "очиститься" от долгов.