Генеральный директор ОАО "Дальсвязь" Антон Колпаков рассказал, как и за счет чего его компания планирует развиваться в 2009 году

В условиях общего финансового кризиса, когда финансовые ресурсы дорожают и большинство компаний на рынке пытаются пережить неблагоприятные времена путем снижения издержек, прежде всего, за счет сдерживания расходов на развитие компании, ОАО "Дальсвязь" увеличивает капвложения в 2009 г. более чем на 20% и готовится к росту спроса на новые слуги.

О сегодняшнем дне компании, влиянии кризиса на бизнес и перспективных проектах генеральный директор ОАО "Дальсвязь" Антон КОЛПАКОВ рассказал "ЗР".

- Мы стояли перед альтернативой - какой из двух путей выбрать. Первый - работать, в основном, над снижением издержек, сократить инвестиционную программу, снизить долговую нагрузку, хоть она и небольшая у нашей компании. Думаю, при таком сценарии, за ближайшие год-два проблемы общеэкономического плана мы бы комфортно пережили, а наши рыночные позиции оставались бы стабильными. Насколько я знаю, такой путь избрало большинство наших конкурентов. Этот вариант характеризуется минимальными рисками. Но у данной стратегии есть и минусы. Мы рассматриваем кризис не только как проблему, но и как возможность. Я считаю, для слабой компании кризис смерти подобен. Для сильной - момент, когда появляются новые возможности. Мы считает себя сильной компанией, поэтому нами был избран второй путь.

Он заключается в более амбициозных планах развития нашей компании. Инвестиционную программу на следующий год мы не сокращаем по сравнению с 2008 годом, а даже несколько увеличиваем. Так, если в 2008 г. капитальные вложения компании составили 2,8 млрд руб., то в 2009 г. мы планируем направить на инвестиции 3,4 млрд руб.

Мы увеличиваем инвестиции в строительство инфраструктурных проектов. Это, прежде всего, волоконно-оптические линии связи и реализация спутникового проекта в Магаданской области и Камчатском крае. Выбор этой стратегии связан с тем, что компания хотела бы, пережив неблагоприятные времена, приступить к динамичному развитию, твердо стоя на ногах. Для этого мы должны иметь серьезные рыночные позиции и оказывать услуги, которые будут востребованы не только в ближайшие год-два, но и в более дальней перспективе.

- Как корректируется инвестиционная программа в условиях кризиса?

- Считается хорошим положение вещей, при котором операционного денежного потока хватает на то, чтобы полностью покрыть инвестиционный поток и даже что-то оставить. У нас такая ситуация наблюдается последние три года. В 2009 г. ситуация не изменится. Собственных денежных средств, которые генерирует компания, на покрытие инвестиционной программы достаточно. Причем, мы уверены, точно такая же картина будет и в 2010 г., и в 2011 г. Мы берем именно столько, сколько можем "унести". Поэтому чувствуем себя вполне комфортно.

Принципиально модель компании не изменится - кризис на операционной и инвестиционной деятельности никак не скажется. Да, сегодня стало сложнее приобретать капиталы. Раньше затраты на капитал составляли порядка 13%, при этом заемный капитал был на уровне 9%, сейчас заемный капитал уже стоит дороже. Вырастут процентные расходы, но это тоже плюс. Значит, какие-то операционные расходы мы сократим.

Для нас определяющим фактором во внешней среде является демографический, чтобы численность населения в регионе, где мы работаем, не сокращалась, и общеэкономический, чтобы доходы от пользования услугами связи не падали. Траты населения и есть, собственно, траты рынка. Для нас очень важно, чтобы макроэкономическая ситуация в регионе оставалась стабильной. В демографическом кризисе мы видим для себя гораздо больше рисков, чем в финансовом. Снижение покупательской способности населения для нас гораздо больший риск, чем рост процентных ставок по кредитам. С кредитами мы знаем, как разбираться. А что делать, если у наших абонентов сокращаются доходы, не скажет никто. Мы со своей стороны не в силах это изменить. Мы хотим, чтобы население имело постоянный легальный источник дохода, то есть было обеспечено рабочими местами.

- "Дальсвязь" всегда ставили в пример в работе с инвесторами. 2008 г. компания должна закончить с хорошими показателями, в том числе и по чистой прибыли. Чего стоит ожидать акционерам?

- По обычным акциям мы даже увеличим процент прибыли. У нас и сейчас дивидендная доходность достаточно высокая, самая высокая среди МРК холдинга "Связьинвест". Думаю, что мы ее еще увеличим. Кроме того, по итогам 2008 г. уже принято решение увеличить размер дивидендов по обыкновенным акциям. При нынешней разбивке уставного капитала при выплате равных долей дивидендов от годовой прибыли владельцы привилегированных акций получают большую сумму на одну акцию, нежели держатели обыкновенных. Чтобы несколько выровнять данное соотношение, было приятно решение увеличить в 2009 г. размер дивидендов по обыкновенным акциям с 10% до 15%. Таким образом, мы идем навстречу инвесторам.

- Какие новые услуги и продукты планирует предложить компания в ближайшее время?

- В ноябре Дальсвязь подключила 250-тысячного абонента услуги DISLY Интернет. К концу 2009 г. планируем увеличить количество пользователей широкополосного доступа в Интернет до 400 тыс. абонентов. Мы активно развиваем интерактивное телевидение, Wi-Fi и т.д. То есть можно констатировать, что Дальсвязь успешно прошла диверсификацию: предоставление услуг местной телефонной связи стало уже не главным приоритетом для компании.

С точки зрения маркетингового положения услуги широкополосного доступа являются более рискованными, конкуренция в этом сегменте выше. Те услуги, которые мы обеспечиваем с помощью DSL, востребованы сейчас. Но в ближайшие два-три года потребности клиентов будут только расти. Так же, как в свое время коммутируемый доступ, это было даже не "окно", а первая "форточка" в Интернет. Сначала всем хватало этих скоростей. Потом DSL "убил" коммутируемый доступ. Я уверен, что такая же участь в ближайшие 3-5 лет постигнет DSL. Оценив потребности наших клиентов, не только текущие, но и прогнозируемые, мы приняли решение о строительстве сети MetroEthernet (МетроЭзернет).

МетроЭзернет - это в первую очередь существенный рост скорости доступа - до 100 мегабит в секунду. В связи с этим нам предстоит достаточно серьезная работа по модернизации существующей инфраструктуры сети, поскольку на базе старых телефонных линий новые технологии применять невозможно. Мы должны идти оптикой в дома. То есть каждый дом или "куст домов" будет подключен к нашей сети по оптоволоконной линии.

МетроЭзернет подразумевает появление у каждого абонента настоящей "широкой полосы", на базе которой будут оказываться все остальные услуги, в том числе доступ в Интернет, услуги интерактивного телевидения, вплоть до традиционной телефонии и видеоконференц-связи. Мы бы хотели, чтобы этот переход был поистине полезным, интересным и комфортным для абонентов.

Проект МетроЭзернет разбит на несколько этапов. На первом этапе новая технология появится в населенных пунктах, где проживают более 50 тыс. человек. Уже в ближайшие полтора-два года МетроЭзернет появится во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Магадане и других городах Дальнего Востока, причем не только в краевых и областных центрах.

Я ожидаю подключения первого абонента в мае-июне 2009 г. Компания построит инфраструктуру, затем наши представители предложат абонентам подключиться к сети МетроЭзернет, проведут кабель в квартиру и предложат новые услуги и тарифы. С появлением этой сети абонент сможет воспользоваться комплексом новых услуг, о которых я уже говорил. - Что из себя представляет проект, который компания планирует реализовать на Камчатке и в Магаданской области? - В настоящее время "Дальсвязь" в этих регионах арендует старые аналоговые линии. Новый инвестиционный проект связан со строительством собственной спутниковой сети передачи данных. Это позволит нам сократить расходы и генерировать выручку, поскольку спутниковая сеть обеспечит более высокую скорость передачи данных. Мы предполагаем, что сеть будет сдана в эксплуатацию в октябре 2009 г. Срок окупаемости проекта - 3-4,5 года. - В Приморье уже начинаются сокращения на крупных предприятиях. Какой путь выбрали вы? - Наша кадровая политика не претерпит серьезных изменений. Поскольку мы поставили задачу развивать компанию, мы должны сохранить квалифицированный персонал. Новые технологии требуют более высокого профессионализма сотрудников. В предстоящем году в компании не будет сверхплановых сокращений. Те, что произойдут, связаны со структурными изменениями компании и оптимизацией бизнес-процессов. Одной из целей компании в 2009 г. является рост средней зарплаты сотрудников. Экономить на благосостоянии наших сотрудников не будем, мы хотим, чтобы они были заняты решением производственных задач, а не поиском дополнительного приработка и недорогих продуктов питания. - Как будет строиться тарифная политика компании в 2009 г.? - Новые тарифы на фиксированную связь только недавно были утверждены Федеральной службой по тарифам. Повышение планируется в марте, но оно будет даже ниже инфляции. В среднем на 8,6%. Как раз в этот период мы предложим новые комбинированные тарифные планы для местной и внутризоновой телефонной связи. Всего их будет восемь в дополнение к уже имеющимся. Если говорить о широкополосном доступе в Интернет, то здесь тарифная политика компании направлена на снижение существующих цен и опять же - на пакетирование услуг, рассчитанных на все сегменты пользователей. - Как изменился за последние месяцы ваш рабочий график? - Он был и продолжает оставаться достаточно напряженным. - Что вы можете противопоставить кризису? - Мы должны быть эффективными, чтобы выйти из объективно сложной ситуации с минимальными потерями для себя, акционеров и клиентов. У нас для этого есть все возможности.