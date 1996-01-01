"Трансаэро" будет летать чаще

На дальневосточных маршрутах компании "Трансаэро" в период новогодних и рождественских праздников введены дополнительные рейсы, которые будут доступны дальневосточникам с конца декабря до середины января.

Между Москвой и Хабаровском вводится пять дополнительных рейсов, между Москвой и Петропавловском-Камчатским - четыре. Дополнительные рейсы вводятся также на линиях Москва - Владивосток и Москва - Южно-Сахалинск.

Напомним, что в октябре-ноябре "Трансаэро" в среднем снизила цены на свои билеты на рейсы по России на 25-30%. Это стало возможным благодаря снижению цен на авиатопливо. Однако озабоченность "Трансаэро" вызывает тот факт, что цены на авиационное топливо отказываются снижать аэропорты Камчатки, Сахалина и Чукотки.