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У бизнеса Приморья нет "жирка" даже на год
Социально-экономический прогноз для Приморского края на 2009 г. прокомментировал "ЗР" доктор экономических наук, профессор Михаил ТЕРСКИЙ.
- В ближайшие 2-3 года развитие края будет идти в основном за счет государственных инвестиций. 2009 г. станет очень сложным для приморской экономики. С одной стороны, продолжится реализация крупных федеральных проектов - подготовка к саммиту АТЭС-2012, строится инфраструктура для экспорта нефти и газа и т.д., а с другой - наша экономики очень завязана на внешнеэкономическую деятельность.
К 2008 г. в Приморье практически без поддержки государства сформировался малый и средний бизнес - около 90% всех предприятий в крае (по методологии ЦБ России малый бизнес - это предприятия с оборотом до $20 млн в год, средний - до $40 млн). Они создают основной объем регионального экономического дохода. Причем этот бизнес практически не имел доступа к долгосрочным кредитным ресурсам и реализовывал инвестиционные проекты за счет собственных средств. Поэтому для них главная проблема - падение спроса в связи с ростом безработицы и сокращением доходов населения.
Если государство будет давить внутренний спрос на импорт с рынков АТР (в том числе и автомобилей) с помощью таможенных пошлин и нетарифных ограничений - нашему бизнесу не выжить. С учетом складывающихся экономических и политических рисков можно констатировать, что в 2009 г. треть малого и среднего бизнеса края прекратит существование.
Мы сформировали в крае сервисную модель экономики, которая оказалась неустойчивой в условиях кризиса. Система управления этим бизнесом выстроена без страховых резервов, с учетом краткосрочных текущих успехов. У нее нет "жирка", чтобы год простоять.
Так что это будет год судебных исков, банкротств, падения потребительского спроса у среднего класса. Это приведет к тому, что с рынка вылетят предприятия, обслуживающие этот слой, - фитнес-салоны, бутики и т.д. Сервисная сфера премиум-класса сожмется сильнее всего.
Мы потеряем ряд средних компаний. Многие транспортные предприятия уже объявили о сокращении персонала на 20-30%. В портах падают объемы переработки грузов. Растет экономическая неопределенность у предприятий, которые были локомотивами регионального роста и работали на обслуживании экспортно-импортного рынка. Общее сокращение персонала в логистике, транспортном бизнесе, торговле - минимум на треть.
Причин тут несколько: у них центры управления находятся не в крае и решения о сокращении персонала принимаются там. К сожалению, региональной власти не удалось договориться о перемещении сюда центров корпоративного управления, и решения об оптимизации принимаются не на территории Приморья. Сначала режут все здесь, а в Москве будут увольнять в последнюю очередь.
Наши региональные банки будут в следующем году выживать. Вероятнее всего, они будут поглощены крупными национальными банками, либо иностранными. Уход с рынка региональных банков приведет к ограничению доступа к кредитам малого и среднего бизнеса. Национальные банки выстраивают более жесткую кредитную политику, они меньше рискуют. Это означает, что наш бизнес как не получал кредиты, так и не получит.
Пошел в рост доллар, значит, будет сокращаться импорт и расти цены на эти товары, а Дальний Восток очень зависим от импорта. У нас инфляция издержек может вырасти до 40-50%, ведь в Приморье нет замены по большинству позиций импорта. Мы пострадаем больше всех, так как у нас на импорте весь малый и средний бизнес построен, плюс отсутствие любви со стороны государства.
Мне, как экономисту, понятно: при сокращении доходов бюджета от нефти государству нужно любой ценой сохранить положительный платежный баланс, иначе бюджет страны рухнет. Поэтому правительство и гробит импорт автомобилей, импортеры ведь покупают валюту и вывозят ее за границу.
Так что сервисная модель экономики, построенная на обслуживании экспорта-импорта, на которой Приморье поднялось, в условиях нынешнего кризиса пострадает больше всего, хотя и Москва тоже сильно пострадает по этой же причине. Каждый процент сокращения импорта будет сокращать наши экономические доходы с коэффициентом 1,8-2,2. У нас негативный мультипликативный эффект от кризиса будет выше, чем у территорий, которые больше ориентированы на внутренний рынок.
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