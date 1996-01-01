Таможенные посты "Турий Рог" и "Полтавка" будут работать по новогоднему графику

В преддверии новогодних праздников Уссурийская таможня информирует о графике работы в новогодние праздники таможенных постов "Турий Рог" и "Полтавка".

В предновогодний день таможенный пост ДАПП "Полтавка" Уссурийской таможни работает 31 декабря с 9.00 до 18.00 (все направления). В новогодние праздники пассажирское направление будет работать в обычном режиме с 1 января по 10 января с 9.00 до 21.00, а грузовое направление будет работать с 5, 6 января и с 8 по 10 января с 9.00 до 21.00. Таможенный пост ДАПП "Турий Рог" 31 декабря работает с 9.45 до 19.15 (все направления). В новом году пассажирское и грузовое направление будет работать 6 января и с 8 по 10 января с 9.45 до 19.15.