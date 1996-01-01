"Ратимир" ушел от Дымова

Выходец из Приморья Вадим ДЫМОВ выкупил 38% ООО "Дымовское колбасное производство" у партнера Александра ТРУША, увеличив тем самым свою долю вдвое в обмен на сеть магазинов розничной торговли "Ратимир" и строительную компанию "Влад Строй Капитал" в Приморье.

Досье Вадим ЗАСЫПКИН начинал мясной бизнес в 1997 году во Владивостоке. А созданная им в 2001 году уже в Москве компания "Дымов" оказалась настолько успешной, что он взял себе одноименный псевдоним. ООО "Дымовское колбасное производство" занимается выпуском колбас, сосисок и мясных деликатесов и входит в группу "Дымов". Группа объединяет также Дмитровский мясокомбинат (Московская область), "Дымов. Юг" (Краснодар), торговый дом "Дымовские колбасы". Крупнейшими долями в компании владели Вадим Дымов и Александр Труш (по 38%), еще 10% - у Георга ГРУБЕРА, 9% - у Егора ДУДЫ.

В сентябре участники ООО "Дымовское колбасное производство" одобрили продажу доли Александра Труша в размере 38% номинальной стоимостью 34,2 млн руб. Вадиму Дымову за 68,4 млн руб. По мнению экспертов, эта сделка проводится в рамках реструктуризации бизнеса, целью которой является IPO. Покупая долю партнера, Дымов снижает риск корпоративного конфликта.

Александр Труш также увеличил долю в одном из крупнейших дальневосточных мясоперерабатывающих предприятий - ООО "Ратимир": 25%-ный пакет Дымова был пропорционально распределен среди других владельцев, включая Труша.

Ранее предполагалось, что пять производств, расположенных в разных регионах России, в том числе и "Ратимир", будут переданы новой головной структуре холдинга - ОАО "Дмитровское колбасное производство". Завершить объединение и перевод компании на единую акцию планировалось к 2009 году. Сейчас "Дымовский проект" будет развиваться без Дальнего Востока.