Компании сокращают издержки за счет персонала

Одна из первых статей сокращения издержек в кризисное время - это урезание затрат на персонал. На сегодняшний день уже более 30% местных компаний сократили заработные платы сотрудников, из них 25% - сократили или урезали льготы и преференции, 19% - уменьшили число рабочих часов, а 25% прибегли к крайней мере - сократили численность персонала.

Такие данные были получены специалистами Центра аналитических исследований компании АНКОР во Владивостоке в результате экспресс опроса "Сокращение затрат на персонал".

"Сентябрь на рынке труда прошел достаточно спокойно, за исключением банковского и финансового секторов. Однако уже в октябре-ноябре компании начали определенным образом реагировать на кризис и начали оптимизацию и сокращение всех затрат, в том числе затрат на персонал, - комментирует результаты исследования директор компании АНКОР во Владивостоке Наталья КОВАЛЕНКО. - Массовых сокращений персонала на рынке пока не наблюдается, однако многие компании уже применили эту крайнюю меру к определенным группам сотрудников".

Итак, согласно данным исследования, более 30% опрошенных компаний планируют сокращать издержки за счет сокращения заработных плат сотрудников. 80% из них урежут бонусную часть, 20% - оклады. Причем, 40% уже провели эти сокращения, остальные планируют сделать это в начале 2009 г. К этой мере за счет сокращения числа рабочих часов или длительного неоплачиваемого отпуска прибегли 19% опрошенных работодателей. Больше всего это повлияло на сотрудников отдела маркетинга и PR, бухгалтерии и планового-экономического, а также отдела закупок и логистики.

25% опрошенных в период конец 2008-го - начало 2009-го планируют отменить (25%) либо сократить лимиты (75%) льгот и преференций сотрудников. Сокращение затрат на персонал в местных компаниях произойдет, в основном, за счет сокращения затрат на обучение и развитие сотрудников. В зависимости от уровня позиции сокращение затрат на обучение составит от 50% до 100% от ранее заложенных бюджетов. Исключением стали специалисты отделов продаж и работы с клиентами - их ожидает сокращение льготных ссуд и займов, но не обучения.

"По нашим данным, оплата мобильной связи - это самая популярная льгота на рынке труда Владивостока, - продолжает Наталья Коваленко. - По данным опроса, расходы на мобильную связь для топ-менеджеров и сотрудников отделов продаж сократят 25% компаний из числа планирующих сокращение лимита на льготу. Для функциональных руководителей, специалистов и рядовых сотрудников лимит сократится на 50%. При этом для топ-менеджеров процент уменьшения составит в среднем 70% от предыдущего лимита, для остальных категорий персонала - от 10 до 30% соответственно".

Цифры, полученные в ходе опроса работодателей Владивостока, демонстрируют те же тенденции, что и данные по России. В среднем по стране 18% компании планируют уменьшить размер заработной платы сотрудников, 13% - сократить рабочее время, 28% - отменить или сократить компенсационный пакет и 31% из опрошенных компаний планирует или уже произвел сокращение численности персонала.

Исходя из озвученных планов компаний по сокращению затрат на персонал, можно говорить о прогнозе ситуации на рынке труда на следующий год.

"На наш взгляд, в следующем году на рынке труда будет отмечаться замедленный рост заработных плат в целом, - прогнозирует ситуацию Наталья Коваленко. - Возможно также снижение заработных плат в отдельных отраслях, переоценка составляющих социального пакета, перераспределение внутренних ресурсов компании. Кроме этого, наверняка произойдет разворот рынка с позиции "рынок кандидата" на "рынок работодателя". Сложившаяся ситуация несколько изменит и самих кандидатов. Мы считаем, что со стороны соискателей снизятся зарплатные ожидания, повысится мотивация к работе, вырастет лояльность к нынешнему работодателю, а также увеличится продолжительность работы сотрудников на одном месте. Работодатели от таких изменений только выиграют".