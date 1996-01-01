На "круглом столе" в редакции "ЗР" предприниматели рассказали о том, как сегодня живется малому бизнесу

О том, что именно малый бизнес спасет Россию от кризиса, эксперты твердят практически в один голос. Более того, уже больше года самые высокие государственные чиновники говорят о создании благоприятных условий для развития предпринимательства, сокращении числа проверок. Однако, как показывает практика, чем больше слов наверху, тем больше произвола на местах. Более того, как утверждают приморские предприниматели, в преддверии новогодних праздников проверяющие особенно активны.

Проблему незаконных проверок предприятий, торгующих алкогольной продукцией, обсуждали на круглом столе, организованном "Лигой торговых предпринимателей" на площадке редакции "ЗР". На встречу собрались представители и крупных торговых сетей и отдельных магазинов. Несмотря на то, что предприятия, участвующие в обсуждении торгуют алкоголем на законных основаниях, проверяют эти предприятия постоянно. И каждый раз находят повод привлечь к административной ответственности и взыскать максимальный штраф. Причем, как рассказывают предприниматели, имеют место и подтасовка фактов самими проверяющими органами.

Так, в одном из магазинов Владивостока проверяющие отправили продавца за документами в подсобное помещение. А пока та отсутствовала, сняли ценники с прилавков. В итоге - предприятию выписали штраф на 30 000 руб. Когда проверка ушла, эти ценники предпринимательница нашла смятыми в дальнем углу магазина. Не утруждают себя проверяющие и ожиданием, пока предприниматель подберет им требуемые документы. И таких примеров каждый из присутствующих предпринимателей мог привести сколько угодно. "Такое впечатление, что проверки превращаются в вымогательство денег для бюджета, - говорит представитель одной из торговых сетей. - Хотя мы полностью белая компания, платим все налоги. Но проверяющие из налоговой инспекции усиленно проверяют как раз не это, а температурный режим, наличие ценников, кассовые аппараты, "запятые" в документации на алкоголь".

Примерно то же самое говорит и представитель розничной сети "Роял-Маркет". "За последние 7-8 месяцев было огромное количество проверок. Причем, если раньше проверяющие приходили раз в полгода, то после знаменитого заявления президента об уменьшении числа проверок, их стало значительно больше. На работу приходить просто страшно - не знаешь, какая проверка придет на этот раз и что будут проверять. При этом каждая проверка фактически парализует работу всех служб магазина".

Особенно остро ситуация складывается сегодня в связи с подготовкой к новогодним праздникам. Дело в том, что самый популярный в это время напиток - шампанское имеет температуру хранения от 16 до 20 градусов. И если на складах такую температуру поддерживать вполне реально, то в торговом зале морозить продавцов и покупателей не будешь. Но, с другой стороны, продукция и не застаивается на прилавках длительное время. Для проверяющих из налоговой инспекции никакие доводы не в счет: ведь превышение температуры на два градуса - это очень хороший повод выписать штраф в 30 000 руб.

"Если раньше температурный режим проверяли только на складах, то теперь и в торговом зале, - говорит представитель торговой сети . - Мы пытались доказать, что это ведь не склад, а место продажи, но наши доводы не принимаются. Непонятно и то, почему именно налоговая занимается температурным режимом, ценниками. Проверяйте действительную легальность оборота алкогольной продукции, метраж алкогольных отделов, если привязаны к вмененке, и т.д.".

Но самое обидное, по словам предпринимателей, не это, а тот факт, что особо пристальное внимание проверяющие уделяют вполне законопослушным участникам рынка. В то время как во Владивостоке огромное количество торговых точек вообще незаконно торгуют алкоголем.

"У нас один из магазинов открыт пять месяцев, - рассказывает руководитель торговой сети "Рублик". - За это время нас проверили 8 раз. Рядом ЧП преспокойно торгует алкогольной продукцией (по закону торговать алкоголем могут только ООО. - Прим.автора). - Но к нам потоком идут проверки, а в соседний магазин проверяющие вообще не ходят".

"Самый "беспредельный район" в этом плане - Первомайский. На одного легального торговца - как минимум два нелегальных. И их на незаконное предпринимательство никто не наказывает, - поддерживает коллегу директор магазина "Влад-Дионис". - В трех метрах от меня магазин незаконно торгует алкоголем. Я полтора года веду переписку с правоохранительными органами. Выяснилось, что они даже налогов не платят. Но к ним налоговая не пошла. Они меня проверили за полгода дважды. Получается, что гораздо проще нелегально торговать алкоголем, и платить в случае проверки штраф за незаконное предпринимательство в размере 2 тыс. руб., чем соблюдать закон и каждый раз платить по 30 тыс. руб. за несущественные нарушения".

Предприниматели не готовы мириться со сложившейся ситуацией и постоянно оспаривают решения проверяющих в суде. По словам юриста "Лиги", около 90% решений по судебным искам, поданным членами "Лиги", принимается в пользу предпринимателей.

"Участники сегодняшнего круглого стола - это предприниматели, которые не хотят откупиться от проверяющих, а оспаривают их решения законным путем, - подвела итоги круглого стола президент Лиги торговых предпринимателей Марина ШЕМИЛИНА. -Эта тема очень больная, мы мониторим эту ситуацию с осени, нам удалось поднять проблему на достаточно высокий уровень. Об этом говорит присутствие на нашей сегодняшней встрече помощника федерального инспектора по Приморскому краю Андрея ЛЕОНТЬЕВА - мы хотели, чтобы представители полпредства из первых уст услышали, что творится на розничном алкогольном рынке Приморья. Члены Лиги торговых предпринимателей - это люди законопослушные, именно поэтому они вступили в Лигу. Они платят налоги, соблюдают законы и хотят нормально работать. Около 90% судебных дел выиграно. К сожалению, суд признает незаконность действий проверяющих органов в основном по процессуальным ошибкам. Поэтому сегодня нужно поднимать вопрос о законодательных изменениях. Малый бизнес должен научиться лоббировать свои интересы. У нас готовится к третьему чтению закон, который будет принят вместо 134 ФЗ. Это закон "О защите прав юридических лиц и предпринимателей при осуществлении государственного контроля". Но если он будет исполняться также, как исполняется нынешний 134-й, то все эти годичные разговоры о сокращении проверок так и останутся разговорами. Необходимо значительно повысить штрафы за незаконное предпринимательство, чтобы было выгоднее все-таки законно работать и платить налоги. Мы должны научиться грамотно лоббировать свои законы, а чиновники должны научиться их беспрекословно исполнять".

Следующий круглый стол, посвященный теме незаконных проверок, Лига торговых предпринимателей планирует провести в ближайшее время на площадке полпредства в Приморском крае. На него, кроме предпринимателей, будут приглашены представители краевой налоговой инспекции, Роспотребнадзора и милиции.