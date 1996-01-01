Общая картина с заключениями трудовых договоров в крае не радует

Соглашение между профсоюзами, работодателей и администрации Приморья о регулировании социально-трудовых отношений на 2008-2010 гг. было подписано еще 5 декабря 2007 г. Но итоги 2008 г. оказались неутешительными: около 200 предприятий отказались подписывать соглашение.

В списке оказались градообразующие предприятия. Например, ОАО ГРК "Аир", ОАО "Аскольд", ОАО "ААК "Прогресс", "ДВ завод "Звезда", "Примтеплоэнерго", отделение ДВЖД и др. Неприсоединившиеся объясняли свой отказ тем, что прописанная в соглашении социальная ответственность перед работниками ставит под сомнение коммерческий успех предприятия. Звучали и более жесткие оценки о навязывании "властью и профсоюзами своего видения социального благополучия людей".

Председатель Федерации профсоюзов Приморского края Виктор ПИНСКИЙ прокомментировал ситуацию следующим образом: "Такое отношение бизнеса к Соглашению продемонстрировало нежелание определять и выполнять общие для всех социальные стандарты и гарантии. Даже беглый анализ поступивших отказов работодателей, подчеркивает, что многие из них отнеслись к предложению о присоединении к Соглашению формально".

Общая картина с заключениями трудовых договоров в крае, судя по отчетам департамента по труду администрации края, защитников народных интересов не радует. С прохладцей к работе ранее сформированных трехсторонних комиссий относятся в Дальнереченском, Лесозаводском, Спасском, Черниговском, Хасанском муниципальных образованиях. По истечении срока действия Соглашения не ведется работа по заключению договоров в Партизанском городском округе, Михайловском, Ханкайском, Хорольском муниципальных районах.

В ряде муниципалитетов информация о работе трехсторонних комиссий и выполнении условий заключенных территориальных трехсторонних соглашений отсутствует вовсе. Поскольку представителей бизнеса трудно заподозрить в добровольном проявлении интереса к обозначенному вопросу, основная работа должна лечь на плечи муниципалитетов.

Сложившаяся ситуация ставит под сомнение декларацию о намерениях "превращения социального партнерства из механизма разрешения конфликтных ситуаций в механизм цивилизованного сотрудничества и выработки совместных решений по актуальным проблемам".

Охотнее всего на работу по формированию территориальной системы социального партнерства идут госорганы: представители инспекции труда в Приморском крае, управления службы занятости населения Приморского края, Приморское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и т.д. То есть органы регулирующие и проверяющие.