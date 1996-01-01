Состоялось первое заседание "Клуба HR-экспертов"

Организатором нового для дальневосточной столицы профессионального сообщества рекрутеров, руководителей предприятий, кадровых отделов и HR-служб выступил хабаровский филиал кадрового агентства "Успех".

Как объяснили представители агентства, взяться за создание клуба их побудили две причины. Во-первых, это успешный многолетний опыт проведения подобных отраслевых встреч во Владивостоке, откуда "родом" агентство, ну и, конечно, насущная необходимость поиска успешных антикризисных решений в области управления персоналом. Собственно, именно это и стало основной темой состоявшегося собрания.

Досье Кадровое агентство "Успех" работает на рынке рекрутмента и кадрового консалтинга с 2000 г. Является действительным членом международной "Ассоциации консультантов по подбору персонала" (АКПП, Москва), благодаря чему имеет возможность заниматься подбором персонала в других регионах России. Региональная сеть агентства имеет филиалы во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Хабаровске.

В качестве спикеров на открытие HR-клуба были приглашены бизнес-консультант, тренер, директор "Центра управленческого творчества" Лариса КОЗАЧЕНКО, руководитель службы персонала управляющей компании "Восток Капитал" Ирина МАТОРОВА и руководитель направления департамента внешних связей компании "Дальлеспром" Валерий ЯНКОВСКИЙ.

Выступившая первой Лариса Козаченко обратила внимание на то, что у многих из собравшихся руководителей уже есть опыт выживания в кризис - по ее словам, в 1998 году люди испытывали такую же неуверенность в завтрашнем дне. Она призвала коллег не поддаваться пессимистическим настроениям, не спешить пользоваться непопулярными мерами (сокращения штатов, заработной платы), а постараться воспринять кризисную ситуацию как хороший повод оценить качество персонала и эффективность его работы.

Бизнес-консультант отметила, что, по ее наблюдениям, с появлением кризисных настроений в Хабаровске стала пользоваться популярностью услуга "тайный покупатель": "Раньше эту услугу нам практически не заказывали, и это уже плюс, который принес нам кризис, - работодатели стали обращать внимание на качество работы персонала, качество своих услуг".

Ирина Маторова шокировала присутствующих, заявив, что ситуация на кадровом рынке Хабаровска на сегодня не позволяет говорить о каком-либо кризисе. "Мы проводили анализ, который показал, что по сравнению с прошлым годом количество активных кандидатов если и выросло, то лишь на несколько процентов. По структуре это все те же сезонные рабочие, которые так же, как и всегда, к весне найдут себе работу, и все у них будет хорошо", - объяснила свою позицию специалист по персоналу, впрочем, заметив, что и на ее собственном предприятии идет активный поиск путей сокращения издержек, включая расходы на заработную плату работников.

"Мы собрали хорошую, эффективную команду, и кому в итоге будет хуже, если мы сейчас уволим людей? Рано или поздно кризис закончится, и где тогда мы будем брать специалистов? Нужно ведь думать на два, а то и на три шага вперед и даже в самые тяжелые времена не забывать о том, что хорошие кадры - главный капитал любой компании", - напомнила коллегам Ирина Маторова.

Абсолютно согласен с этой точкой зрения и Валерий Янковский. Его блестящее, по оценке аудитории, выступление вызвало особый интерес собравшихся, поскольку показало профессиональные подходы, уже действующие в современных дальневосточных компаниях, - модели кризисного управления кадрами, системы оценки персонала и варианты выхода из проблемных и кризисных ситуаций на уровне кадровых решений.

Досье В стратегии развития ОАО "Дальлеспром" - освоение технологий глубокой переработки древесины. В период с 2009 по 2011 год в Хабаровском крае будет создан лесоперерабатывающий комплекс, включающий завод по производству шпона мощностью 300 тыс. куб. м в год, лесопильный завод мощностью 200 тыс. куб. м пиломатериалов и завод по производству плит ДСП либо МДФ, что потребует профессиональных рабочих кадров.

Основная идея, которую старался донести Валерий Янковский, заключалась в том, что ключом к успеху является общение топ-менеджмента с рядовыми сотрудниками. "Когда руководители и подчиненные не общаются, последние не знают, что происходит, появляется страх, непонимание, недоверие. Самое активное участие в реализации антикризисной программы каждого сотрудника - залог успешного решения", - повторил главную мысль руководитель направления департамента внешних связей "Дальлеспрома".