Офисы оптом и в розницу в Хабаровске перестали быть дефицитом

Сегодня, когда компании верстают планы антикризисного управления на 2009 год в режиме жесткого урезания затрат, вопрос сокращения издержек на обслуживание офисной недвижимости чуть ли не первый в повестке. Арендуемые помещения сокращают. Однако трудные времена для одних - хороший шанс для других приобрести офисную недвижимость по дешевке.

"ЗР" решил обследовать потенциальный рынок для тех, кого кризис обошел стороной...

До класса "А"

Согласно общепринятой классификации, существует три класса комфортности бизнес-недвижимости. Класс "А" определяется прежде всего комфортным обеспечением в инженерном отношении. Офисы этого уровня находятся обычно в специализированных зданиях. Обязательны в них кафе или ресторан, специализированные помещения для переговоров, конференц-залы для международных мероприятий. Справочная служба и внутренняя связь дополнены услугами банкоматов, почты, такси, бюро заказа на билеты и бронь в гостиницах, бизнес-центры оборудованы настольной мини-типографией.

Впрочем офисов такого класса в Хабаровске пока нет. А вот доля офисов класса "В" на рынке Хабаровска заметно выросла. Они также являются специализированными комплексами, где есть все - от технической инфраструктуры до безопасности арендатора. В таких зданиях, как правило, находится и офис самой компании-собственника.

Класс "С" чаще всего находится в приспособленных помещениях, оборудованных минимальным набором, необходимым для офисной работы. Но в последние годы было немало не только построено, но и реконструировано зданий, которые вполне могут претендовать на класс "В". Сказалось ли это на цене офисного квадрата?

По столичным меркам

С первого взгляда видно: список на продажу расширился. Причем в предложениях есть офисы в специально построенных зданиях и приспособленных помещениях. Тем более первый этаж новых и старых жилых домов Хабаровска, как правило, становится офисной или коммерческой недвижимостью.

Офисы в бизнес-центрах и в комплексных зданиях, конечно, дороже. Сегодня предлагаются на продажу офисы в бизнес-центрах "Новый квартал", "Феликс" на ул. Льва Толстого и других комплексных зданиях. Эти помещения находятся под круглосуточной охраной, оборудованы подземными или пристроенными парковками, обеспечены телефонной связью, Интернетом, системами пожарной сигнализации и необходимыми электрокабелями для офисной оргтехники. К продаже предлагаются офисы как в черновой отделке, так и с евроотделкой.

90% таких предложений приходится на центр города, и цена в них за квадратный метр начинается от 78 800 руб. ("Новый квартал") и достигает 92 600 руб. ("Феликс-центр"). При этом офисные помещения в строящихся зданиях ненамного дешевле уже готовых. Существенная разница в цене только между помещениями черновой отделки после строителей и с евродизайном.

На окраинах Хабаровска чаще предлагаются на продажу офисные здания целиком. Это, как правило, административные и вспомогательные корпуса предприятий, которые обанкротились или стараются избавиться от непрофильного имущества. Площадь их достигает 1000-3000 кв. метров, но и цена за "опт" не сопоставима с центром - около 16 000 рублей.

Вторая группа офисов - квартиры, продаваемые под офис или уже переведенные в нежилой фонд и оборудованные под офис. Эта группа предложений на рынке самая многочисленная - свыше 60% всех предложений и по цене уступает. Сегодня в центре города уже трудно найти помещение в жилом доме с окнами на центральную улицу, не приспособленное под офис, магазин или службу услуг. Некоторые предприниматели умудряются даже приспособить для этих целей вторые этажи с устройством отдельного входа.

Помещения подобного типа предлагаются во всех районах города. Даже в квартале новой застройки на ул. Флегонтова уже есть предложения подобного рода. Вот только, в отличие от старых домов, перевести изначально жилое помещение в нежилой фонд будет весьма проблематично.

Влияние на цену предложения оказывает как наличие отдельного входа, связи и Интернета, так и парковки рядом с офисом. Безусловно, самые дорогие офисы "жилой" группы - в центре города. Здесь даже цокольные помещения сопоставимы по цене с помещениями в приспособленных административных зданиях. К сожалению, в нашей таблице приведены лишь усредненные показатели предлагаемых цен. И они вполне сопоставимы с московскими (конечно, не на Садовом кольце).

Покупкой офиса, как правило, предприниматели могут озаботиться, когда их бизнес встал на ноги и можно определиться с потребностями в офисных площадях. Но нередко бизнес начинают именно с покупки офиса, особенно когда в регион приходят филиалы крупных компаний. И лучшей привязки к местности для них не придумаешь. Нынешний кризис тому подтверждение: арендованные офисы закрываются, а выкупленные работают.

Арендодатели выжидают

Более оперативна для бизнеса аренда. Как ни странно, предложений по аренде офисов сегодня не прибавилось, их меньше, чем на продажу. Ждут "Юрьева дня" - завершения годовых договоров. Но и цена застыла. За 6 месяцев 2008 года арендная плата одного квадратного метра офисной недвижимости поднялась примерно на 13% и составила в среднем по Хабаровску к началу декабря 1187 рублей в месяц.

Влияние на стоимость арендной платы оказывает прежде всего географический фактор - близость к бойкому месту. Ведь ни один уважающий себя и своих клиентов банк, не будет располагаться на задворках, а постарается снять офис на Красной Линии. Хотя стратегия банков изменилась: быть ближе к людям - значит открывать офисы в спальных районах.

Но как бы то ни было в центре Хабаровска уже трудно найти приличный офис дешевле 1200 руб. за кв. метр, но на окраинах можно снять и по цене от 500 руб. Даже в офисных зданиях цена аренды разнится - в зависимости от этажа, состояния помещения и цены инфраструктуры. Влияет на цену и наличие в офисе мебели (сегодня предлагаются и меблированные), и вид из окна, например, на Амур.