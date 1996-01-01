Правила покупки офиса вступят в силу 31-го

17 декабря на внеочередном заседании Законодательной думы Хабаровского края принят закон, утверждающий порядок приобретения недвижимости, арендуемой малым бизнесом.

Правда, называется закон длинно: "О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в сфере отношений, возникающих в связи с отчуждением из краевой государственной собственности или из муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства".

Согласно федеральному закону субъекты малого и среднего предпринимательства пользуются правом на приобретение такого имущества вне конкурса, по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком. Однако это право может быть предоставлено только при соблюдении ряда условий: арендуемое имущество должно находиться во временном пользовании или владении предпринимателя непрерывно в течение трех и более лет, и в течение этого времени арендатор должен вовремя оплачивать его аренду. Кроме того, размер предельной площади помещений, сроки приобретения и рассрочки оплаты должны соответствовать нормам, установленным местными законами. Вот краевым законом и установлено: предельная площадь недвижимости, арендуемой предпринимателями малого и среднего бизнеса, - 500 кв. метров в отношении краевой государственной собственности и 1000 кв. метров - муниципальной собственности. Срок рассрочки оплаты в случае ее приобретения - до 3 лет.

Закон вступит в силу 31 декабря 2008 года.