Евгений Тушкин: Кризис - лучшее время для мобилизации

Волнующей многих теме - мировому финансовому и экономическому кризису - была посвящена публичная лекция, организованная в ноябре Центром корпоративного предпринимательства Владивостока. Известный бизнес-консультант и мастер коучинга Евгений ТУШКИН сформулировал тему так - "Кризис - лучшее время для мобилизации: главное в период кризиса - управленческая прибыль".

Желающий понять услышит

Свободных мест в зале "Даймонд" бизнес-центра "Хендэ" не было. Хотя некоторая часть слушателей, видимо, разочарованная отсутствием ответов на вопросы: когда кончится кризис, где брать деньги, покупать доллары или нет, упадет ли цена на нефть ниже $50 за баррель, снизятся ли цены на недвижимость? - ушла, не приняв лекцию-вызов и упустив тем самым для себя возможность услышать.

А остальные поблагодарили Евгения Рюриковича именно за "напряжение собственных размышлений". Как верно заметил директор ЦКП-В Александр БАБИН: "Эти вопросы нужно задать самому себе и попробовать серьезно и ответственно на них ответить. Кризис подталкивает нас к самоопределению. Станем ли мы заниматься наведением элементарного порядка в своих организациях, ведь, судя по всему, прорваться без порядка в период кризиса будет невозможно".

По мнению Евгения Тушкина, в России нужно говорить не о мировом кризисе, а о кризисе системном. Он давно пишет "про мерзость российского труда, производства и управления", и набралась уже целая книга, объединившая 40 статей под общим названием "Особенности национальной работы".

- В США все серьезно, а мы в такой канаве, что этот шум не очень нас касается. Ливень зеленой выручки нефтедолларов... Это самое худшее время в России, когда возможности были колоссальные: новую страну можно было купить за 8 лет за эти деньги, а мы ничего не сделали, нет никакой мобилизационной программы. И под этими нефтедолларами расцвели все поганки, такое количество банков. Сейчас произойдет очищение. Именно в силу отсталости России, периферийности ее, у нас все не так страшно, - считает Тушкин.

Всего лишь "перелом"

Единственное решение в условиях нехватки денег - строительство целеустремленной, высокоэффективной организации с менеджментом всеобщего качества. В основе этого процесса лежит строительство мыследрома: все деньги - из головы, управленческая прибыль - из ясной корпоративной головы. Приращение психической энергии дает приращение денег и приращение приверженности.

- В переводе с греческого слово "кризис" означает всего лишь "перелом". Но вектор его может быть направлен как вниз, так и вверх! Нужно учинять кризисы в организации - переломы вверх. Это и делается на сессиях проектирования, в результате чего создается управленческая прибыль.

Организация думает, живет проектами развития. На каждый из них есть "икона" проекта развития, где прописываются миссия, концепция, цель, стратегия, задачи и методы, - утверждает бизнес-консультант, за плечами которого около 300 таких мыследромов с ведущими компаниями Владивостока и других городов России.

По его мнению, и он не устает повторять это все 8 лет, что занимается бизнес-консультированием, - КОМПАНИЯМ НЕОБХОДИМО НАВЕСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОРЯДОК. А особенно актуально это в условиях финансового кризиса.

Кризисы идут чередой, и всегда приходится действовать в боевых условиях. А что перед боем проводится? Штабные учения, методологически обеспеченное говорение, перепроектирование. И никуда не уйти от этих мыследромов, работающих по определенным правилам. Для того, чтобы договориться, надо понять, что, допустим, ваша организация - это не бизнес. Если она не котируется, ничего не стоит, если доброе имя равно нулю или минусу, значит, это не бизнес, а промысел. Бизнес всегда чего-то стоит, причем нематериальные активы стоят больше, чем материальные. Следовательно, пирамидальную иерархическую организацию, где все идет сверху, а снизу вопросы, надо сделать целеустремленной, как копье.

- Но для этого в организации должны пройти изменения. Это чрезвычайно трудно, но изменение осознавания необходимо. Сначала узнаете, потом изменяете отношение, потом меняете индивидуальное поведение, а потом организацию, групповое поведение. Это очень трудно, поэтому эти сессии проектирования я называю социотронами, ускорителями, - говорит Евгений Тушкин.

Действуем в двух направлениях

Заданная тема лекции указывает и на предмет осмысления организаторов: следуя рекомендациям Евгения Тушкина, Центр корпоративного предпринимательства Владивостока организовал и провёл для себя в конце ноября проектную сессию, целью которой стало стратегическое планирование деятельности организации в сложившихся социально-экономических условиях.

Основные итоги состоявшейся сессии изложил директор ЦКП-В Александр Бабин:

- Мы исходим из того, что в период кризиса необходимо действовать сразу в двух направлениях. Первое - удовлетворение сиюминутных потребностей заказчиков на те или иные услуги. И второе - проектирование бизнесов нового типа, способных эффективно приносить положенную сверхприбыль в условиях сжатия экономики и обострения кризисных явлений.

Деловое сообщество на текущий момент исчерпало традиционные средства преодоления кризиса: снижение фонда оплаты труда, сокращение штатного расписания, урезание социального пакета. Эти действия не позволяют бизнес-структурам удержать функционирование, а тем более перекрывают возможности для развития. Весь этот набор не помогает, а убивает организацию.

Необходимы новые организационные, информационные и финансовые стратегии. Нам предстоит строить модели, анализируя глубинные и внешние причины, приведшие нас к ситуации кризиса. Найти новые способы, новые технологические решения, методики, алгоритмы и схемы действий. Выйти на способы соорганизации, позволяющие увидеть то, что набирает силу.

Как пройти эту стену и с кем?

В 2009 году ЦКП-В намерен оказывать всестороннюю поддержку деловому сообществу Владивостока в преодолении кризиса.

Ключевыми, стратегически важными приоритетами в этом процессе мы считаем, во-первых, организацию и усиление бизнес-разведки - для оперативного знания о динамике спроса и предложения на отдельные виды товаров, услуг, бизнесов.

Действия предпринимателей сильно зависят от внутреннего прогноза компаний по спросу на их продукт: дайте им точный прогноз продаж, и они мгновенно определят в качестве приоритета новую цель, не совпадающую с диаграммами роста. В настоящее время ЦКП-В проводит для бизнес-партнёров серию исследований по некоторым рынкам. С января стартует исследование "Актуальные задачи бизнеса Владивостока".

Во-вторых, через систему бизнес-мастерских и иных учебных модулей ЦКП-В продолжит подготовку и переподготовку специалистов и управленцев для постановки у них навыков эффективной работы в ужесточившихся условиях конкуренции. Совместно с заинтересованными компаниями ЦКП-В намерен сформировать кадровый резерв наиболее востребованных специалистов: менеджеров бизнес-проектов, аналитиков, менеджеров по продажам.

Мы работаем над созданием учебных программ, развитием дисциплин и методов, поддерживающих профессии, необходимые рынку труда. Наши образовательные технологии позволяют строить представления о деятельности, осуществлять предметную и проектную экспертизу, организовывать продуктивную коммуникацию.

В-третьих, на 2009 год намечено четыре проектно-аналитические сессии для проектирования мобильных и эффективных организаций. Посвящены они будут схемам и методикам аналитической работы, стратегиям управления собственностью, ключевым компетенциям нового времени, моделям современного бизнес-образования.

Директор ЦКП Москвы, профессор Сергей Борисович ЧЕРНЫШЁВ говорит: "Обогнать своё время на 100 лет может каждый. А вы попробуйте обогнать его на 2 месяца…" Мы согласны: не должно быть иллюзий, равно как и преувеличения собственных возможностей.

Работа в формате проектно-аналитических сессий позволяет заинтересованным группам людей самоопределяться относительно процессов, которые, казалось бы, от них не зависят. Но как только мы самоопределяемся, мы начинаем влиять на ход этих процессов. Какими мы должны быть, чтобы нечто сделать? Как должны измениться, чтобы это сделать? Впору вспомнить старую восточную формулу: каким я пройду через эту стену? Мы к ней добавили бы ещё один подвопрос: с кем?