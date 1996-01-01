Кризис остановил "Приморский ГОК"

Горнорудный комплекс ОАО "Приморский ГОК" встал. Не работают добывающие мощности предприятия и обогатительная фабрика, сотрудники отпущены в вынужденные отпуска.

Остались только те, кто занимается консервацией и охраной оборудования и объектов добычи. Как прокомментировали "ЗР" в руководстве предприятия, остановка производства произошла из-за практически полного падения спроса на вольфрамовый концентрат.