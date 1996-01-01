Централизация и авторитарность против кризиса

Во время кризиса необходимо постоянно анализировать происходящие события и принимать быстрые управленческие решения. К такому выводу пришли участники медиа-клуба "Территория персонала", очередное заседание которого состоялось на прошлой неделе во Владивостоке.

Тема заседания - "Успешные антикризисные решения в области управления персоналом" - сегодня более чем актуальна. Однако, по словам генерального директора сети кадровых агентств "Успех" Елены РАУД, далеко не все компании готовы открыто говорить об антикризисной политике. "Когда мы предложили эту тему, то представители одних компаний говорили, что они запретили даже произносить слово "кризис" в своих компаниях, другие уверяли в том, что влияния кризиса пока не ощутили и никаких мер не принимают", - сказала на открытии заседания Елена Рауд.

"Ошибочно думать, что если закрывать глаза на происходящее вокруг, то кризис нас не коснется, - сказал в своем выступлении директор промышленной консультационной компании "Инженерные классы" Игорь БАЛАКЕРСКИЙ. - Нужно четко сказать себе, что мы в кризисе и взять это за аксиому. И уже тогда принимать управленческие решения, исходя из новой ситуации. И даже если антикризисный план пролежит на полке и внешние условия окажутся гораздо лучше того, что вы предполагали, ничего плохого в этом не будет. Ведь всем известно: хочешь жить в мире, готовься к войне".

Кроме этого, Игорь Балакерский не разделяет оптимистичных прогнозов по поводу быстрого выхода компаний из кризиса. По его мнению, в условиях неопределенности бизнес будет жить в течение ближайших 10-15 лет. Кризис будет развиваться циклично, неравномерно по отраслям, и в одну и ту же отрасль будет возвращаться несколько раз. В этом отличие текущего момента от кризиса 1998 г.

"В консалтинге существует такое явление, которое называют эффект лягушки. Наглядно его можно наблюдать, проведя следующий эксперимент. Если в холодную воду посадить лягушку, поставить на огонь и постепенно нагревать, то лягушка будет очень хорошо себя чувствовать, пока не сварится. Если же лягушку бросить в кипящую воду, то она, собрав все силы, выпрыгнет, оставшись живой и невредимой. Сейчас с нами происходит как раз первая ситуация - нас греют постепенно, многие компании даже отмечают увеличение объемов продаж, но это временное явление, и в этой ситуации можно очень легко упустить момент и оказаться "сваренным". А вот во время прошлого кризиса был как раз второй вариант. Поэтому сейчас всем без исключения нужно придумывать новую модель бизнеса - выделять два-три бизнес-процесса, на которых компания и будет зарабатывать. И даже если кризис пока не ощущается, необходимо готовить сценарные планы".

Второй частью заседания стал телемост, в ходе которого на вопросы приморских рекрутеров и HR-специалистов отвечали вице-президент Ассоциации консультантов по подбору персонала (АКПП) Валерий ОСЬКИН и представители крупнейших московских кадровых агентств.

По словам Валерия Оськина, несмотря на то, что кризис все-таки мировой, в России его усугубляют и локальные причины. Среди них - несоответствие системы образования требованиям современного рынка, стремительные темпы роста заработных плат, большой разрыв между самими низкими и самыми высокими заработными платами. Поэтому кризис - явление вполне закономерное, и сегодня это шанс для компаний провести реструктуризацию.

Однако в этой ситуации не стоит забывать о репутации компании - именно то, как поведет себя руководство в кризисный момент по отношению к сотрудникам, пусть даже и сокращаемым, в будущем обязательно отразится на имидже этой компании.

Но самыми основными антикризисными мерами, в частности, для приморских компаний собравшиеся назвали централизацию бизнеса и возвращение к авторитарному стилю управления. Это позволит выйти из кризиса с наименьшими потерями.