Бизнес-стратегия - любовь

Компании, работающие в сегменте "премиум" и заявляющие о персонифицированном подходе к клиентам, вкладывают в это свое содержание. А программы лояльности для VIP-аудитории складываются из различных параметров: дисконта, бонусов, подарков к праздникам, персональных привилегий... И материальное поощрение не всегда эффективнее искреннего человеческого внимания.

Представьте: на подъезде к любимой студии красоты вас вдруг останавливает суровый инспектор ГИБДД и сообщает, что проезд закрыт, парковка запрещена - ожидается появление очень важной персоны. Вы, естественно, недоумеваете и даже негодуете: ради какой такой персоны творится этот беспредел? На что инспектор произносит. . . ваше собственное имя, а узнав, что это вы и есть, вытягивается по стойке смирно, отдает честь и, не дожидаясь, пока вы придете в себя, вручает вам своеобразный "пропуск" - бокал для шампанского. И будничный вторник вмиг обретает совсем не будничное "звучание". Не успев оправиться от приятного удивления, по красной ковровой дорожке вы входите в студию и с порога попадаете в атмосферу сказочной Нарнии, моментально становясь главным персонажем удивительного действа.

Живое соло саксофона звучит персонально для вас, многоярусный шоколадный фонтан позволяет создать "именной" шоколадно-фруктово-ягодный деликатес, а бокал элегантного брюта (так вот для чего предназначался "пропуск") дополняет ощущение невероятного праздника, устроенного special for you. Но на этом сюрпризы не заканчиваются: во время процедуры ваш любимый чай или кофе подают "бронзовые" мускулистые Аполлоны, в качестве подарка вручается нечто изысканное и особенное, предназначенное только для вас - столь необычным образом отмечает свой день рождения студия красоты "Эстетик".

Впрочем, руководство студии любой праздничный повод превращает в событие, вызывающее фейерверк эмоций у гостей. Это всегда ярко, креативно и очень трогательно. И называйте это как угодно: хорошо продуманной маркетинговой политикой, мощным PR-ходом, но в основе подобного отношения к клиентам лежит все-таки любовь, которая идет от сердца, не поддается никаким расчетам и оказывается единственно верной - и абсолютно беспроигрышной - стратегией ведения успешного бизнеса.