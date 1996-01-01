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ВМТП готовится работать в условиях кризиса
Для ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) 2008 г. стал весьма удачным - годовой план по выручке и грузообороту порт выполнил уже осенью. Следующий год обещает быть куда более напряженным.
В бюджетном послании компании на 2009 г. обозначена цель обеспечить грузооборот на уровне не менее 108% к объемам 2008 г., однако по предварительным прогнозам, только перевалка генеральных грузов через причалы порта может упасть на 30-40%.
При этом порт продолжит развивать контейнерное направление, в чем заинтересован совладелец порта - Транспортная группа FESCO (создана на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство"). Одним из шагов в этом направлении стало создание специализированного комплекса по переработке крупнотоннажных контейнеров на базе 14-15 причалов ВМТП, запуск первой очереди которого был приурочен к традиционной, уже третьей по счету, встрече с партнерами порта.
Проектная мощность нового терминала составляет 220 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), при этом уже в 2009 г. терминал способен переработать более 100 тыс. TEU. Терминал имеет длину причальной стенки около 360 метров и глубины до 14 метров, что позволяет принимать суда дедвейтом более чем 1700 TEU. В следующем году планируется продолжить реализацию проекта - реконструировать и технологически оснастить причал №14. По расчетам, в 2010 г. ВМТП сможет увеличить общий контейнерооборот до 500 тыс. TEU. Общая сумма инвестиций, вложенных в модернизацию порта в 2008 г., составляет порядка 500 млн руб.
По словам коммерческого директора ОАО "ВМТП" Дмитрия ДОМРАЧЕВА, количество груза, переработанного портом в уходящем году, превысило все самые радужные прогнозы годичной давности, план выполнен с опережением более чем на два месяца, причем показатели грузооборота этого года выше предыдущего как в экспортно-импортном направлении, так и в каботаже. "Отрадно отметить, что растет не только физический грузооборот порта, но и финансовые показатели предприятия", - отметил Дмитрий Домрачев.
По его словам, в уходящем году порт не пересматривал в сторону повышения тарифы, зафиксированные в договорах на 2008 г. в рублях, несмотря на рост себестоимости погрузо-разгрузочных работ и стоимости крепежных материалов. Мало того, по ряду договоров портом были предоставлены скидки, связанные с обязательствами грузовладельцев по выполнению заявленных планов грузопереработки.
В настоящее время портом разработан антикризисный план. Одна из мер, направленных на приостановку падения грузооборота, - оставить без изменения тарифы на перевалку контейнеров, средств транспорта и спецтехники на первый квартал 2009 г. "Хотя предварительно нами уже были согласованы с грузовладельцами условия индексации тарифов на уровень инфляции, который, по последним данным, составил уже более 14%. Надеемся, что эта мера положительно повлияет на владельцев грузов и транспортные компании при принятии решения о переработке товаров через ВМТП", - говорит коммерческий директор.
В свою очередь вице-президент транспортной группы FESCO по портовому дивизиону Андрей ТОКАРЕВ отметил, что в следующем году порт недосчитается традиционной грузовой базы. "Уже сегодня на сети железных дорог из-за отсутствия грузов простаивает 40% вагонного парка. Например, фактически полностью прекратилась отгрузка железорудного сырья, в два раза упали перевозки цемента. В 2009 г. мы можем ожидать падения объемов переработки генеральных грузов на 30-40%. Это металлы, металлолом, целлюлоза, пиломатериалы, импортные автомобили и спецтехника, с которыми традиционно работает порт",- сказал он. В условиях экономического спада, отметил вице-президент FESCO, будут приостановлены некоторые проекты, в частности реконструкция нефтебазы. Емкость дальневосточного рынка бункеровки и перевалки нефтепродуктов на настоящий момент оценивается экспертами в 12-14 млн тонн в год. Однако к 2010-2015 гг. после завершения крупных проектов (нефтепровод "Тайшет-Козьмино", "сахалинские" проекты) емкость рынка должна составить от 50 до 90 млн тонн в год. Учитывая эти тенденции, а также принимая во внимание тот факт, что нефтебаза обеспечивает большую долю бункеровки судов, заходящих в бухту Золотой Рог, руководством ВМТП было принято решение реконструировать существующую нефтебазу порта. В рамках реконструкции нефтебазы уже введены в эксплуатацию 3 новых резервуара, а также проведена реконструкция нефтепирса.
Главной задачей, стоящей перед АО "ВМТП" в 2009 г., является создание предпосылок (в части технического оснащения причалов, наличия складских площадей, готовности подъездных путей, заключения договоров на грузопереработку и т.д.) к увеличению объемов грузопереработки порта в 2010 г. до уровня не ниже 7,8 млн тонн, в том числе контейнеров - не ниже 350 тыс. ТEU.
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