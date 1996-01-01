Арбитражные управляющие уверены, что через год у них прибавится работы

Кризис должен очистить экономику и прочистить мозги тем собственникам и руководителям предприятий, кто работал не считая затрат, не занимался сокращением расходов, не заботился о выживаемости бизнеса. Ну теми, кто вовремя не исправит ситуацию, в конце следующего года займутся арбитражные управляющие.

В первую очередь проблемы возникнут у предприятий, финансирующих свой бизнес за счет заимствований. В секторе риска - торговля, тяжелая промышленность, строительная отрасль. Пострадают и участники внешнеэкономической деятельности, как импортеры, так и экспортеры, на бизнес которых может негативно повлиять резкое изменение цен и спроса. Компании, не выдержавшие кризисного удара и потерявшие платежеспособность, попадут под банкротство. Но это еще не конец, ведь всегда можно найти выход из самой непростой ситуации. В крайнем случае, владелец бизнеса ради его сохранения может продать свои квартиры, яхты, автомобили и рассчитаться с кредиторами. Если же рассчитываться нечем, то тогда компании остается пройти через процедуру банкротства.

Заявление в суд на банкротство предприятия может подать либо сам должник, либо один из кредиторов. Стоит отметить, что арбитражного управляющего выбирает тот, кто первым подал заявление. Однако не все так просто, перед этим кредитор должен получить исполнительный лист и передать его судебным приставам. В свою очередь, приставы пытаются взыскать долг по исполнительному листу. В то же время кредитор обращается в суд с заявлением о банкротстве. Арбитражный суд вводит на предприятии процедуру наблюдения и утверждает временного управляющего. В редких случаях, когда должник не сопротивляется, обращаясь в апелляционные и кассационные инстанции, с момента подачи заявления в суд о истребовании долга до назначения временного управляющего пройдет полгода, а обычно дольше.

Временный управляющий проводит финансовый анализ предприятия и готовит заключение о возможности восстановления платежеспособности, а также составляет реестр требований и проводит собрание кредиторов, на котором решается судьба предприятия и выдвигается кандидатура арбитражного управляющего. Основная задача временного управляющего - следить за тем, чтоб руководство предприятия-должника не выводило активы, а также обеспечение сохранности имущества, проведение анализа хозяйственной деятельности за последние 3-4 года, обнаружение признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Например, арбитражный управляющий может оспаривать различные сделки, нанесшие ущерб предприятию, прошедшие в течение года до момента введения процедуры банкротства.

Процедура наблюдения ограничена во времени семью месяцами, в это же время объявляется мораторий на выплаты задолженности, кроме текущих долгов, возникших после принятия судом заявления о банкротстве. На этапе наблюдения должник или другие лица в его интересах могут погасить долги или предложить план их реструктуризации. Если такой план устроит кредиторов, а все долги погашены, то процедура банкротства прекращается.

Однако на деле такое происходит редко, при этом суд вводит на предприятии-должнике процедуру внешнего управления, для этого временный управляющий должен доказать возможность восстановления платежеспособности. В таком случае руководителем предприятия становится внешний управляющий, а прежнее руководство уходит. Для восстановления платежеспособности предприятия-должника могут использоваться самые разные меры. Например, перепрофилирование бизнеса или продажа предприятия новому собственнику. Если же со всеми долгами рассчитаться не удастся, то начинается процедура ликвидации, в результате которой продаются все активы предприятия и по возможности гасятся долги. Стоит отметить, что мировое соглашение может быть заключено на любом этапе процедур банкротства.

- Конкурсное производство достаточно затратная и сложная процедура, к тому же растянутая во времени. Принятый в 2002 г. закон "О банкротстве" и Уголовный кодекс сильно снижает возможность использования банкротства в рейдерских схемах или для различных мошенничеств. В своей среде мы пользуемся термином "финансовое оздоровление", поскольку эта фраза максимально отражает суть процесса, - говорит арбитражный управляющий СРО "РСО ПАУ" Дмитрий БУРТЫЛЕВ.

Впрочем, к арбитражным управляющим можно обращаться и в частном порядке, например для консультаций по возвращению кредиторской задолженности. Ведь суть их работы - вернуть долги, и в этом деле профессионального арбитражника вряд ли сможет заменить штатный юрист предприятия.

- Если у компании возник вопрос "где взять деньги на выплату зарплаты?" - для руководителя это первый признак кризисной ситуации. Также в случае роста дебиторской задолженности, руководителю необходимо уделять больше внимания работе с дебиторами. При возникновении признаков неблагополучности предприятия следует уменьшить долгосрочные финансовые вложения и увеличить вложения в основную деятельность, - делится профессиональными секретами арбитражный управляющий СРО "РСО ПАУ" Александр ЕКИДИН.

По его словам, в большинстве предприятий Приморского края слабо выстроен финансовый менеджмент. Упор в финансовой деятельности сделан на бухгалтерию, которая опирается на анализ деятельности прошлых лет, тогда как мало внимания обращается на изменение рыночной конъюнктуры. Да и за финансовым положением крупных контрагентов мало кто следит, все надеются на доверительные отношения, а это опасно в кризисные времена.

- Важно иметь стратегию, то есть думать заранее об обеспечении финансовой устойчивости, в том числе проводить сокращение расходов, оптимизировать бизнес- процессы, - считает арбитражный управляющий СРО "МСО ПАУ" Сергей ПИСАРЕЦ. - А реально все зависит от спроса и перспектив развития рынка. В конкретной ситуации для предприятия, имеющего проблемы с деньгами и контрагентами, важно искать стратегических инвесторов, чтобы переживать трудности и развиваться, а это не так-то просто.

В завершении стоит отметить, что отношение к банкротству в целом и к арбитражным управляющим - в частности в среде приморских предпринимателей настороженное. Не многие разбираются в тонкостях законодательства в этой сфере, и еще меньше тех, кто положительно относится к деятельности арбитражных управляющих. Между тем в центральных регионах страны, как и в цивилизованных странах, отношение к банкротствам прямо противоположное. Там более половины исков о банкротстве подают сами должники, которые не гонятся за сиюминутной выгодой для своего кармана, а хотят сохранить лицо и репутацию в любой, самой сложной ситуации. В Приморье же такие случаи единичны, наши предприниматели не хотят платить по долгам и выдумывают различные схемы и махинации.