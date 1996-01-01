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Росгосстрах просит у государства 9 млрд руб. на капитализацию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Росгосстрах" определил возможный взнос государства в увеличение капитализации компании в размере 9 млрд руб. при условии проведения дополнительной эмиссии на 43 млрд руб., сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на страховом рынке.

По его словам, Федеральная служба страхового надзора (ФССН) направила в адрес Минфина письмо, в котором поддержала идею капитализации системного страховщика и предупредила о вероятности возникновения системных проблем, если такая поддержка в рамках повышения размера уставного капитала государственным акционером оказана не будет. Государственным акционером "Росгосстраха" и владельцем доли 25% плюс 4 акции выступает Росимущество.

Ранее гендиректор и основной владелец "Росгосстраха" Данил ХАЧАТУРОВ направил вице-премьеру, министру финансов РФ Алексею КУДРИНУ письмо с просьбой срочно одобрить допэмиссию акций компании на сумму 43 млрд руб. Планируется, что допэмиссию акционеры выкупят пропорционально своим долям: 75% - частные владельцы и 25% - государство.

В Минфине агентству сообщили, что с учетом кризисного периода для рассмотрения этого вопроса потребуется заключение Федеральной службы страхового надзора (ФССН) в обоснование необходимости подобной меры.

Глава ФССН Илья ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ подтвердил агентству "Интерфакс-АФИ", что "письмо на эту тему службой уже направлено в Минфин РФ, надзор поддерживает страховщика", однако он отказался назвать необходимую и достаточную сумму, которая реально потребуется на увеличение уставного капитала "Росгосстраха".

При этом он признал, что "все необходимые расчеты в письме приведены, и сумма в письме указана". Он добавил, что сумма в 11 млрд руб. на капитализацию доли государства, которая до сих пор фигурировала в печати, больше той, о которой просит "Росгосстрах".

И.Ломакин-Румянцев выразил надежду на положительное решение вопроса о дополнительной капитализации "Росгосстраха" и аргументировал это тем, что в преддверии введения серьезных изменений в ОСАГО с 1 марта 2009 г. (прямое и упрощенное урегулирование убытков в ОСАГО), а также с учетом ухода ряда страховщиков из убыточных с точки зрения бизнеса ОСАГО регионов, "Росгосстрах" может оказаться замыкающим звеном в цепи страховщиков". Он напомнил, что федеральный закон об ОСАГО гарантирует распространение его действия по всей территории страны.

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