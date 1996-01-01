Предприниматели Дальнегорска приняли антикризисную программу

Президиум Общественного совета предпринимателей Дальнегорска рассмотрел и принял антикризисную программу по поддержке малого и среднего бизнеса, разработанную общественной организацией "Опора России".

Поскольку средств из городского бюджета на проведение новогодних торжеств в этом году поступит меньше прошлогоднего - кризис все-таки! - предприниматели окажут городу посильную помощь в подготовке новогоднего праздника. Члены президиума также оказали материальную помощь родителям ребенка, которому требовалась срочная операция в Москве.