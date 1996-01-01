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Сегодня корпоративные сувениры должны "работать", уверены профессионалы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В этом году при выборе подарков приходится быть особенно изворотливым: и финансовая ситуация не та, да и повторяться стало дурным тоном.

За последние годы большинство россиян уже привыкло на новогодние праздники получать от коллег и партнеров подарки. Например, отраслевым журналистам приходилось получать за раз несколько календарей, ежедневников, ручек, и, если повезет, флэш-карт. Что ожидать в преддверии этого Нового года, когда большинство компаний сокращают свои маркетинговые расходы? В целом кризис серьезно сказался на рынке сувенирной рекламы. В этом году большой радостью будет достичь уровня продаж прошлого года, тогда как последние лет пять рынок рос на 20-25% в год, поделился печальной динамикой исполнительный директор Российской ассоциации поставщиков и производителей сувенирной продукции (РАППС) Виктор ЛЕВЧЕНКО.

Дешево и эффективно

Однако традиции дарения деловых подарков в России вековые, поэтому отказываться от них полностью никто не станет. Корпоративные подарки могут быть весьма и весьма эффективной маркетинговой коммуникацией.

Согласно уже проведенным в США исследованиям, стоимость контакта при дарении подарков в 8 раз дешевле, чем при обращении через печатные СМИ, и в 5 раз дешевле, чем через телевидение. Стоимость контакта - показатель, часто применяемый в исследованиях рекламного бизнеса.

Например, компания потратила $100 тыс. на рекламу на телевидение. Рекламу посмотрело 100 тыс. человек, но из необходимой целевой аудитории было только 5 тыс. человек. Таким образом, цена контакта составила $20. Если же компания подарила тем же 5 тыс. человек ручки к празднику по цене $4, то цена контакта составит именно $4, поскольку при дарении подарка каждый раз осуществляется прямая коммуникация.

Что, кому и как

Каждый маркетолог, задумавшийся о подарках, должен ответить себе на несколько вопросов: что дарить; когда; кому; зачем; и как?

Вопрос "как?" не менее важен, чем остальные. Ведь самое главное в подарке, чтобы ваша целевая группа поняла, почему вы сделали именно этот подарок. Здесь возникает вопрос послания, которое "закодировано" вами в сувенире.

Каждый подарок должен обладать легендой. Даритель должен продумать, как эту легенду расшифровать адресату. Если даритель вручает подарок непосредственно, он может все объяснить на словах; если подарок вручается через курьера, послание должно стать понятным получателю из открытки, самого подарка или же упаковки, которой уделяется все больше внимания.

В связи с финансовым кризисом многие компании перешли в более дешевый сегмент подарков и спрос на недорогие, но "креативные" подарки действительно увеличился, отметила директор по развитию компании "Ренессанс Колледж" Ольга ЗАГОРОДНЯЯ. Недорогие подарки должны быть интересными, эмоциональными и, что особенно важно в условиях кризиса, позитивными, рассказала она.

В этом году особенно популярны были аксессуары немецкой компании Braun Buffel. Компания выполняет все аксессуары (от портфеля до визитницы) из натуральной кожи быка черных и красных цветов. И к тому же логотип компании - серебряный или золотой бычок - совпадает с символом наступающего 2009 года.

Кроме того, наша собеседница привела несколько примеров подарков, наиболее удачных по сочетанию цены-эффективности-оригинальности.

"Искусство выживания" - такой слоган украсил корпоративный подарочный набор одного из известных банков. В наборе - все, что необходимо человеку для выживания в сложных, экстремальных условиях: спички, рыболовные крючки, нож, леска, компас, гвозди, саперная лопатка. Получился подарок полезный, функциональный, идейный и с юмором.

"Согреться - значит выжить" - такой набор в вещмешке включает теплый мягкий плед, складной стаканчик, флягу карманную и, конечно, "согревающий" напиток. Цена подарка невысока - зато спрос огромный, отметила наша собеседница.

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