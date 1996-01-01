Учредитель подарит "вмененщику" общие налоги

Доход в виде экономической выгоды от безвозмездного пользования имуществом, переданным компании на ЕНВД ее учредителем, нужно включить в состав внереализационных доходов и соответственно уплатить налог на прибыль. На это указал Минфин в письме от 22 октября 2008 г. № 03-11-04/3/468. Естественно, речь идет о ситуации, когда доля учредителя в уставном капитале своего "детища" не превышает 50 процентов.