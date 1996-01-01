Экспортный НДС вернут "авансом"

Не исключено, что уже со следующего года компаниям станет проще вернуть "экспортный" НДС: налоговики получат право принимать предварительные решения о возмещении этого налога, не дожидаясь представления всех затребованных документов. Как сообщили в пресс-службе Ассоциации европейского бизнеса, такое заявление озвучил накануне замглавы Минфина Сергей ШАТАЛОВ, выступая на налоговой конференции.