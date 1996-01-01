Капитана морского порта Магадан уволили за профнепригодность

Генпрокуратурой РФ проведена проверка соблюдения законодательства при реализации агентством полномочий по назначению капитанов морских портов. Оказалось, что приказом Росморречфлота на должность капитана морского порта Магадан незаконно был назначен В. А. КРОТОВ, даже не имевший высшего профильного образования. Он снят с должности.