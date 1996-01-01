В Приморье директор лесхоза оштрафован на 13 млн руб.

В Приморье по решению суда бывший директор Рощинского лесхоза обязан выплатить в доход государства около 13 млн руб. - сумму ущерба, нанесенного заказнику "Таежный" вследствие его противоправных действий.

Уголовное дело в отношении директора Рощинского лесхоза Дмитрия КОЗЛОВА, организовавшего незаконную рубку деревьев в заказнике "Таежный", было возбуждено природоохранной прокуратурой в апреле 2006 г., в том числе - по обращению Амурского филиала WWF России, которое послужило основанием для проведения прокурорской проверки.