В Амурской области предлагают организовать новый экономический форум

Специальный международный экономический форум, направленный на решение проблем и выявление перспектив развития приграничного сотрудничества, предлагает организовать в Амурской области председатель областного Законодательного собрания Николай ШВЕЦ. Об этом он заявил, выступая в Благовещенске на научно-практической конференции в Амурском государственном университете.