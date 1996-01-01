Аутсорсинг поставит под сомнение льготу по НДС

Фирма-продавец, получающая товар не от производителя, а через организацию-посредника, который значительно накручивает цену и при этом не платит налоги, является первейшим кандидатом на выездную проверку. В приоритетном порядке попадут в план контрольных мероприятий и те компании, где значительная доля штатных сотрудников - инвалиды, а собственно производством продукции занимается персонал, привлеченный со стороны. Признаки этих и других схем "оптимизации" налоговики изложили в обнародованном накануне двенадцатом критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиков. Он утвержден приказом ФНС от 14 октября 2008 года № ММ-3-2/467. Кроме того, обновлены и отраслевые показатели налоговой нагрузки и рентабельности по видам экономической деятельности, отклонение от которых в сторону уменьшения также грозит фирме скорым визитом инспекторов.