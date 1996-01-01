"Приморсклеспрому" не до клееного бруса

Cтроительство завода клееного бруса в селе Чугуевка откладывается на неопределенное время. Завод включен в число первоочередных объектов деревообработки, которые планируется возвести в Приморье в соответствии с десятилетней стратегией развития лесной отрасли края.

Строительство должно было начаться в 2008 г. и закончиться в 2009 г. Инвестор - ОАО "Приморсклеспром". Стоимость проекта - 109,5 млн руб. Ожидаемая производственная мощность - 200 тыс. кубометров в год. Количество рабочих мест - 30. Завод планировалось запустить в 2012 г.

Как сообщил "ЗР" заместитель генерального директора ОАО "Приморсклеспром" Анатолий БОБЕР, строительство завода откладывается на неопределенное время. Причина - отсутствие у объединения сырьевой лесозаготовительной базы для будущего производства клееного бруса. По словам Анатолия Бобера, управление лесным хозяйством Приморского края до сих пор не предоставило ни гектара лесных площадей под эти цели.

В свою очередь заместитель начальника краевого управления лесным хозяйством Сергей ПСТЫГА сообщил "ЗР", что руководство "Приморсклеспрома" при подготовке инвестиционного проекта заявку на выделение сырьевой базы не предоставило (как это положено по закону). Из чего можно было сделать вывод, что компания уже обладает необходимой сырьевой базой. Запоздалая заявка от компании уже принята к рассмотрению, но не может быть удовлетворена в одночасье. "Придется подождать какое- то время",- резюмировал чиновник.

Между тем ОАО "Приморсклеспром" в этом месяце запустил в производство два других объекта деревообработки - лесопильные заводы в поселках Светлая и Ольга, чья совокупная производительность достигает 150 тыс. кубометров пиломатериалов в год.