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Антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Якутугля" и СУЭК

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расследует рост цен на энергетический уголь на Дальнем Востоке. Дело возбуждено в конце ноября по заявлению Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), сказал "Ведомостям" представитель ФАС.

Компания пожаловалась, что в контрактах на 2009 г. СУЭК и "Якутуголь" ("дочка" "Мечела") хотят повысить цену на энергетический уголь по отношению к ценам 2008 г. на 35% и 39% соответственно, объясняется в пресс-релизе ФАС. Рассмотрение дела назначено на 24 декабря.

Досье

51,03% ДГК принадлежит "РАО ЭС Востока", 26,19% - ОАО "СУЭК", 7,6% - ОАО "Приморскуголь" ("дочка" СУЭК). Финансовые показатели по итогам 9 месяцев 2008 г.: выручка - 26,69 млрд руб., чистый убыток - 1,83 млрд руб.

"Якутуголь" и СУЭК работают с ДГК по прямым годовым контрактам. Они закрывают около 40% ее потребностей в угле (данные отчета ДГК). При этом поставляемые ими марки угля - проектные для станций ДГК, поэтому не могут быть заменены без больших дополнительных издержек.

По данным отчета СУЭК за I квартал, на ДГК пришлось 10% от объема продаж компании в электроэнергетике (1,7 млн т). Всего же энергокомпаниям СУЭК поставляет 58,5% своего угля. "Якутуголь" отгружает ДГК около 2 млн т угля в год, около 54% от добычи энергетического угля.

В "Мечеле" и СУЭК с претензиями не согласны. Договор с ДГК не подписан, говорит гендиректор "Мечел-майнинг" (управляет "Якутуглем") Игорь ХАФИЗОВ (его слова передала пресс-служба). "Переговоры ведутся о ценовом диапазоне, формирующемся исходя из цены второго полугодия 2008 г., скорректированной на прогноз индекса ФСТ на 2009 г.", - отметил он. Этот индекс равен 10-12%, именно о таком повышении цены и идет речь, уточняет источник, близкий к "Мечелу". Дело в том, что ДГК подала жалобу в ФАС на основе самого первого предложения "Якутугля", сделанного еще до кризиса, говорит еще один источник, близкий к компании. Примерно то же самое рассказывает сотрудник СУЭК (от официальных комментариев в компании отказались). Он считает, что обращение ДГК в ФАС - это попытка надавить на угольные компании во время переговоров.

"Мечел" в этом году уже попадал под расследование ФАС - по коксующемуся углю. С 1 сентября его заставили понизить цены на 15% и выписали штраф в 790 млн руб. На этот раз такого случиться не должно, считают эксперты. Стоимость тонны энергетического угля в начале 2008 г. составляла $34, примерно на таком уровне СУЭК и "Якутуголь" заключали годовые контракты с ДГК, говорит аналитик "Уралсиба" Дмитрий СМОЛИН. Но сейчас спотовая цена энергетического угля - около $62 за 1 т. Так что даже 30%-ное повышение, по мнению Смолина, было бы приемлемо.

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