По заключению аудиторов МУПВ "Некрополь" не выполняло своих уставных целей - получение прибыли

"ЗР" уже писал о конфликте вокруг МУПВ "Некрополь", который разыгран по сценарию рейдерского захвата. В распоряжении редакции появился официальный отчет аудиторской проверки деятельности предприятия за 9 месяцев этого года, где ревизоры дают оценку действиям его руководства.

Разориться... на гробах

Согласно отчету, аудиторы выявили нарушения гражданско-правового, административного, трудового, налогового и уголовного законодательства. Если конкретно, то, например, согласно Федеральному закону "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", а также уставу "Некрополя" от 14.11.2002, директору МУПа запрещается быть учредителем других предприятий, заниматься предпринимательской деятельностью и т.д. Однако в нарушение этих требований действующий руководитель МУПа Игорь БАБЫНИН является учредителем со 100%-ной долей участия ООО "Похоронный Дом Бабынин и Ко", что подтверждается выпиской из Единого реестра юридических лиц от 30.10.2008 г. При этом, по заключению аудиторов, под руководством Бабынина МУП "Некрополь" неоднократно совершал сделки с этим юридическим лицом. Согласно банковским документам, за 9 месяцев 2008 г. общая сумма денежных средств, перечисленных "Некрополем" по различным сделкам на счета "Похоронного Дома", составила 3 млн 942 тыс. 610 руб.

Кроме этого, согласно упомянутому закону и решению Думы Владивостока от 21.07.2005 г. №84 "Об утверждении положения о размере и порядке перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями г. Владивостока в бюджет города", "Некрополь" должен был ежеквартально перечислять в городскую казну 25% прибыли МУПа.

Однако аудиторы пришли к выводу, что действия Бабынина привели к тому, что вверенное ему предприятие, судя по налоговой отчетности за 9 месяцев этого года, работает с убытком, и бюджет Владивостока недополучал запланированные денежные средства за использование муниципального имущества. По заключению аудиторов, МУП "Некрополь", наделенное муниципальным имуществом, имея все нобходимые условия для осуществления эффективной экономической деятельности в сфере оказания услуг населению, под руководством Бабынина не выполняло своих уставных целей - получение прибыли путем осуществления коммерческой деятельности в сфере похоронного дела".

Обратить к регрессу

В то же время аудиторы выявили массу таких сделок, которые директор не имел права заключать. Так, в отчете ревизоров "засветились" 30 договоров, которые, согласно законодательству, по искам самого предприятия или администрации города могут быть признаны недействительными. В список, кроме ООО "Похоронный Дом Бабынин и Ко", через который только за 9 месяцев этого года прошло около 4 млн руб., попали также ОАО "Стикс П" (более 1,5 млн руб.), ООО "Деймар" (более 250 тыс. руб.), ООО "Тихая обитель", ООО "Артес" (более 5,5 млн руб.), ООО "Фортуна Глобал" (более 170 тыс. руб.), ООО "Тавлеон" (около 850 тыс. руб.), ООО "Центурион" (около 1 млн руб.). Общая сумма по договорам составляет 13 млн 354 тыс. 167 руб. При этом, как отметили аудиторы, для проверки были представлены еще далеко не все документы, и реальный список более длинный. К слову, бухучет в "Некрополе" велся по старинке, об автоматизированной системе ведения бухгалтерского учета и говорить было нечего.

Интерес аудиторов вызвало ООО "Артес", с которым Бабынин заключил договоры на строительные и ремонтные работы на общую сумму более 5,5 млн руб., при том что компания никогда не получала лицензию на строительную деятельность, а, согласно выписке из Единого госреестра юридических лиц, занималась оптовой торговлей рыбой, морепродуктами и рыбными консервами. Так же было с рыбным ООО "Деймар".

А вот с ООО "Тавлеон" и "Центурион" - другая история. Судя по документам, "Некрополь" перечислил на их счета около 1,8 млн руб., а никаких товаров не получал.

По закону, если суд признает эти сделки недействительными, "Некрополь" должен будет вернуть этим предприятиям деньги и имущество, полученные по сделкам. При этом у "Некрополя" возникнут налоговые последствия. По договорам, где МУП выступил покупателем, ему придется скорректировать расходы, по недействительным договорам и доначислить налог на прибыль и НДС в части неправомерно произведенных вычетов. В этом случае "Некрополь" освобождается от налоговой ответственности и уплаты штрафов.

Работать "за дядю"

Аудиторы пришли к выводу, что "Некрополь" постоянно привлекал одни и те же юридические лица, которые, по сути, работали за "Некрополь", хотя сам МУП имел все необходимое, чтобы все эти работы выполнять самостоятельно. "Похоронный Дом Бабынин и Ко" фактически выполнял все функции "Некрополя" - от изготовления памятников и транспортировки покойников до выкапывания могил и захоронения умерших.

"Можно с уверенностью предположить, что в ряде случаев работы выполнялись самим МУП "Некрополь", а деньги за якобы оказанные услуги перечислялись на счета привлекаемых по договорам юридических лиц.

В результате анализа гражданско-правовых сделок, заключенных МУПВ "Некрополь" в 2008 г. с нарушением требований, установленных для их заключения, есть все основания предполагать, что Бабынин И.М., являясь директором МУПВ "Некрополь", в целях извлечения выгоды составлял фиктивные договоры на исполнение работ, оказания услуг, направленные на вывод денежных средств из МУПВ "Некрополь", сокращение выполнения МУПВ "Некрополь" оказываемых услуг населению и необоснованное привлечение других юридических и физических лиц для выполнения работ (оказания услуг), для которых МУПВ "Некрополь" было создано.

Имея поступления от заказчиков, МУПВ "Некрополь", согласно налоговой отчетности, работает с убытком. Соответственно бюджет г. Владивостока недополучал запланированные денежные средства за использование муниципального имущества. Даже если учесть, что МУП недополучал средства из краевого бюджета на захоронения безымянных покойников финансовый итог мог быть иным.

"Считаем, что в действиях МУПВ "Некрополь" Бабынина И.М. присутствуют все признаки преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ ("злоупотребление полномочиями"). Имеющиеся материалы могут служить основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Бабынина И.М.", - заключили аудиторы.

Тем временем материалы проверки, организованной после состоявшегося в офисе "Некрополя" маски-шоу с привлечением спецназа и контрольной закупкой, правоохранительные органы изучили и вынесли на минувшей неделе постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь следственным органам предстоит принять другое решение: вынести постановление либо о возбуждении уголовного дела в отношении Игоря Бабынина, либо о его отказе.