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Из-за кризиса рекрутеры советуют хабаровчанам осваивать новые профессии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По сравнению с прошлым годом число трудоспособных хабаровчан, занятых поиском работы, увеличилось на 18%. По словам рекрутеров, это сравнительно небольшой показатель роста, хотя он и связан с тем, что на рынке труда много "сокращенных" или уволенных "по собственному желанию".

Впрочем, сложности на рынке труда в Хабаровске только начинаются. Кардинально изменилась потребность в специалистах широкого профиля. По данным, предоставленным одним из кадровых агентств Хабаровска, в 4-м квартале 2007 года наиболее востребованными у работодателей были профессии бухгалтера, продавца-консультанта, офисные работники. В этом году в списке спроса лидируют вакансии инженеров, связанных с проектными работами, управленческих кадров добывающих предприятий (инженеры буро-взрывных работ, маркшейдеры, геологи), специалистов, занятых в области активных продаж, слесарей-ремонтников строительно-дорожной и промышленной техники.

Можно отметить, что в условиях массовых сокращений хабаровчане стали задумываться о смене профориентации и переквалификации. "Думаю, что к весне обозначится дефицит рабочих мест в строительном секторе, торговле, в обслуживающих сферах, - поделилась мнением специалист по подбору персонала Дальневосточного рекрутингового агентства MаXPeople Евгения КЛИМЕНКО. - Поэтому сейчас мы советуем нашим соискателям обратить внимание на эти направления как наиболее реальные".

Быстрее всех поняли необходимость расширения профнавыков водители и механики, которые активно проходят переобучение на автокрановщиков, машинистов погрузчиков, стропальщиков, плотников-бетонщиков.

Отметим, что в Хабаровске не осталось мест, где можно в кратчайшие сроки бесплатно получить новую специализацию. "Такая возможность присутствует, когда работодатель целенаправленно отправляет специалиста на переподготовку за счет средств компании. Однако это, скорее, исключение, чем правило. В основном работодатели ограничиваются аттестацией и сертификацией", - отмечает Евгения Клименко.

Одними из наиболее дорогих и вместе с тем наиболее популярных остаются курсы по наращиванию и дизайну ногтей (от 13,5 тыс. до 35 тыс. руб./курс). Не уступают им курсы обучения работе в программе "1С: Бухгалтерия 8.0", водительского мастерства, оценщиков недвижимости, правовые специальности. Их стоимость варьируется от 5 тыс. до 18 тыс. руб.

По сравнению с названными ценами бюджетнее выглядят цены "Хабаровского бюро трудоустройства", где новую профессию (например, офис-менеджера, секретаря, делопроизводителя, специалиста по кадрам, парикмахера и т.д.) можно получить за почти символическую плату - от 800 до 2,5 тыс. руб.

При этом у хабаровчан стабильно востребованными остаются языковые курсы, психологические тренинги для родителей. Наименее востребованы дизайнерские, компьютерные и кадровые направления. И хотя многие учебные комбинаты и кадровые агентства активизируют работу по профтестированию и профпригодности, многие хабаровчане, чтобы восполнить пробел недостающих знаний, уже выбрали новый и более дешевый вид переобучения "на дому" - дистанционные курсы в Интернете.

В свою очередь, опрос кандидатов - офисных работников, которые пока еще трудятся на должностях менеджеров различного уровня, но уже готовятся сменить место работы, показал, что в этом секторе менять специализацию большая часть соискателей не собирается. Интервьюируемые предпочитают не паниковать, а занять выжидательную позицию до весны, при этом рассчитывают на сохранение либо повышение статуса и уровня заработка.

"Зачем мне тратить деньги и время на какие-то курсы, когда я могу посвятить это время своей семье, детям, мужу, родственникам, походам по магазинам? - задается вопросом менеджер ООО PERGAM Ирина ДЕМЕНТЬЕВА. - Вполне возможно, что знания, полученные на упрощенных и ускоренных курсах, которые предлагаются сейчас, мне вообще не пригодятся никогда".Однако рекрутеры уверены в обратном: в ближайшие полгода ситуация будет только усложняться.

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