"Амуркабель" запускает новую линию

ОАО "Амурский кабельный завод" завершает третий этап технического перевооружения предприятия. Установлена новая экструзионная линия по наложению изоляции и оболочки из пластмассы фирмы Maillefer (Финляндия). Ее запуск 17 декабря на предприятии решили отметить торжественно.

Как сообщает пресс-служба ОАО "Амурский кабельный завод", эта технологическая линия позволит предприятию освоить выпуск силовых кабелей крупных сечений для стационарной прокладки, в том числе кабелей с оболочкой, не содержащей галогеновых соединений, для объектов энергетики. Современная технология позволяет применять самые современные материалы, отвечающие мировым стандартам безопасности в области электротехники и экологии, увеличить объёмы изготовления кабеля. Полная автоматизация оборудования обеспечивает стабильно высокое качество продукции. На "Амуркабеле" действует концепция поэтапного технического перевооружения, рассчитанная до 2010 года.

Инновационная политика компании, несмотря на финансовый кризис, предусматривает дальнейшее освоение новых видов продукции и модернизацию производственных мощностей. Ведь предприятию уже полвека.