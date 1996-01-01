Японские инвесторы присматриваются к ДГК

Гендиректор ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) Валерий ЛЕВИТ встретился в Хабаровске с представителями Японского института зарубежного инвестирования (JOJ).

Заместитель управляющего директора JOJ Мичиаки КАВАНО и старший советник департамента аналитических исследований JOJ Тадаши СУГИМОТО прибыли в Хабаровск для того, чтобы реально оценить возможность вложения инвестиций в энергетику Дальнего Востока.

Досье Японский институт зарубежного инвестирования (JOJ) существует с декабря 1991 года. Уставный капитал - 2,35 млрд йен. Учредители: руководители ведущих производственных и торговых компаний, финансовых и научных учреждений Японии. Является дочерней организацией Японского Банка международного сотрудничества.

Как рассказали в пресс-службе ДГК, целью визита японских исследователей было понять, что представляет сегодня энергетика Дальнего Востока и каковы ее потребности в инвестициях, а затем донести это до деловых кругов Японии. В этой связи на встрече ими поднимались вопросы формирования цен на электро- и теплоэнергию, обсуждались формы участия иностранного капитала в развитии электроэнергетики, в частности, возможность приобретения акций энергокомпаний. Их интересовали рынки сбыта электроэнергии, ее поставка на экспорт, целесообразность топливной диверсификации и многие другие вопросы.

Валерий Левит рассказал представителям JOJ о ближайших планах компании по строительству электростанций в городах Уссурийск Приморского и Советская Гавань Хабаровского краев, которые должны быть введены соответственно в 2012 и 2011 годах.

Отвечая на вопрос Мичиаки Кавано, Валерий Левит отметил, что никаких законодательных препятствий для участия японских инвесторов в этих проектах нет. Гендиректор ДГК подчеркнул, что в России существует механизм возврата инвестиций и, что особенно важно, он уже опробован на практике. Самый свежий - газификация ТЭЦ в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Реализация этого проекта успешно завершена в октябре т.г., и на нем был отработан механизм, который позволит вернуть вложенные энергокомпанией средства в течение 7-8 лет.

По мнению директора представительства компании "Финам", генерального директора ООО "ВВК капитал груп" Сергея КРЕМЛЕВА, на сегодняшний день наша энергетика прошла стадию реформирования, и вопрос инвестиций в нее стал более прозрачным и открытым. "Энергетика Дальнего Востока привлекательна для инвесторов в силу того, что в скором будущем здесь будет построен алюминиевый завод, увеличится спрос на электроэнергию, - сказал он. - Я полагаю, что те компании, которые будут принимать участие в строительстве завода, уже сегодня задумываются о том, чтобы инвестировать средства в энергетику, и эта стройка может привлечь достаточно серьезных иностранных инвесторов. Кроме того, должен вызвать интерес и проект строительства электростанции в Чегдомыне на местном угле".

Российская и, в частности, дальневосточная энергетика нуждается в инвестициях, и она привлекательна для зарубежных инвесторов, даже в условиях кризиса, ведь акции компаний подешевели. А прогноз послекризисного роста потребления электроэнергии в регионе, включая АТР, - залог окупаемости вложенных средств. Как уверяют и зарубежные эксперты, в период с 2008 по 2015 год рост энергопотребления на Дальнем Востоке составит от 6,6% до 9,8% ежегодно.

Поэтому, даже с учетом всех этих рисков и укрепившегося на фоне кризиса недоверия к России, крупнейшие мировые аналитики единогласно рекомендуют японцам поторопиться с инвестициями в российскую экономику. Как только ситуация нормализуется, азиатских инвесторов могут опередить их коллеги из Европы. Судя по визиту, понимают это и деловые круги Японии.