Прокуроры и кризис

Прокурор Хабаровского края Виталий КАПЛУНОВ направил городским и районным прокурорам указание усилить надзор за выплатой зарплаты работникам, увольняемым в связи с сокращением штатов или ликвидацией производства.

"В первую очередь будут проводиться проверки соблюдения работодателями конституционных прав граждан на своевременную выплату зарплаты и компенсаций работникам, увольняемым в связи с ликвидацией и сокращением штатов", - сказал представитель прокуратуры РИА "Новости". - Уже сегодня вызывает озабоченность сокращение работников и их трудоустройство на таких предприятиях, как Амурский судостроительный завод, где с 25 сентября по 31 декабря этого года подлежат сокращению 490 работников, "Дальавиа", где увольняют почти тысячу человек, и несколько других предприятий".

По данным управления краевой службы занятости населения, в Хабаровском крае в течение декабря 2008 - февраля 2009 года подлежит увольнению в связи с сокращением штата более 1,7 тысячи человек. Сокращение пройдут на семи предприятиях края. В службу занятости населения для дальнейшего трудоустройства и переквалификации могут обратиться более 1,3 тысячи сокращенных работников. Поэтому прокуроры возьмут контроль и за работой госинспекции труда и центров занятости населения.

Кстати, прокуратура уже ведет мониторинг, в том числе СМИ и сайтов по вопросу информационных атак, дестабилизирующих работу банков и финансовых учреждений. Для усиления взаимодействия при прокуратуре края создана межведомственная рабочая группа, куда вошли представители краевого УВД, УФСБ, антимонопольной службы, управления Центробанка РФ.